На вино могут ввести минимальную цену

Руководитель федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) Игорь Чуян заявил, что в России могут ввести минимальную цену на вино, однако сроки такого нововведения пока неизвестны. Об этом он сообщил журналистам.

«Конечно, планируется (введение минимальной цены на вино — прим. Агенства «Москва» ), но это очень сложный вопрос, потому что много разных вин», — сказал И. Чуян, отвечая на вопрос журналистов о введении минимальной цены на вино.

Он пояснил, что в связи с многообразием категорий вин необходимо будет вводить разную минимальную цену на каждое из них: столовое, фруктовое, ликерное и так далее.

Также он добавил, что данный вопрос находится на стадии обсуждения с профессиональным обществом, сроки принятия решения пока неизвестны.

Кроме того, он отметил, что повышение минимальных цен на водку в этом году вероятнее всего не произойдет.