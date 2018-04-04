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На вино могут ввести минимальную цену
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На вино могут ввести минимальную цену 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Руководитель федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) Игорь Чуян заявил, что в России могут ввести минимальную цену на вино, однако сроки такого нововведения пока неизвестны. Об этом он сообщил журналистам.
«Конечно, планируется (введение минимальной цены на вино — прим. Агенства «Москва»), но это очень сложный вопрос, потому что много разных вин», — сказал И. Чуян, отвечая на вопрос журналистов о введении минимальной цены на вино.
Он пояснил, что в связи с многообразием категорий вин необходимо будет вводить разную минимальную цену на каждое из них: столовое, фруктовое, ликерное и так далее.
Также он добавил, что данный вопрос находится на стадии обсуждения с профессиональным обществом, сроки принятия решения пока неизвестны.
Кроме того, он отметил, что повышение минимальных цен на водку в этом году вероятнее всего не произойдет.
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