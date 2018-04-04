Разделали по орех: 7 полезных бьюти-продуктов с миндалем

Молочко деликатное очищающее Weleda Mandel

Это молочко — находка для чувствительной кожи, склонной к сухости. Оно содержит натуральные ингредиенты, которые глубоко очищают кожу от загрязнений и косметики, не вызывая раздражения и аллергии. Главный герой — масло сладкого миндаля, которое обладает успокаивающими и противовоспалительными свойства, разглаживает, смягчает кожу, и препятствует шелушению. Самое приятное — после его применения на коже образуется тончайшая пленка, которая сохраняет влагу и обеспечивает защиту от внешних раздражителей. Как вам такой бонус?

Маска-пленка для кожи лица Himalaya Herbals

И снова о пленке. На этот раз — маска-пленка, которая удалит с кожи все ороговевшие частички и очистит закупоренные поры. Миндаль в этом случае работает на пару с огурцом, тонизируя кожу и улучшая цвет лица. Вот только на потрескавшуюся кожу наносить не советуем — она с такой маской не подружится.

Скраб для тела PAYOT GOMMAGE AMANDE

Скраб-крем для тела с экстрактами сладкого миндаля и еще одного ореха — фисташкой. Нежно отшелушивает, ну очень приятно пахнет и обеспечивает полный релакс — мини спа-центр в собственной ванной.

Масло для роста ресниц и бровей Nikonorova Profi Collection

Чтобы брови были как у Кары Делевинь , хорошо помогает масло (даже оливковое). В этой баночке целый арсенал всевозможных масел — конечно же, миндальное, касторовое, эфирное масло мандарина, льна, виноградной косточки, арганы, ши и какао. Внушительный список, правда? Подходит и для бровей, и для ресниц, так что теперь вы знаете, чем исправить ситуацию.

Шампунь Honey Bunny с фруктовыми кислотами и экстрактом миндаля

Увлажняющий шампунь для тонких и склонных к жирности волос от очень приятного российского бренда Honey Bunny. В составе комплекс фруктовых кислот и миндальное масло, которое питает стержень волоса и придает блеск. Еще одно преимущество — приятный аромат (правда, не миндаля, а цитрусовых).

Обновляющий миндальный крем Mandelic Renew Cream EGIA

Этот крем творит волшебство с кожей за счет миндальной и молочной кислоты — они улучшают структуру кожи, выравнивают цвет лица, оказывая мощное омолаживающее и антиоксидантное действие. На самом деле у него целый список достоинств — вплоть до регулирования водно-липидный баланс и повышения упругости, поэтому советуем проверить его работу на практике. Тем более, он подходит всем типам кожи.

Масло для тела с какао и сладким миндалем SoYummy Lycon

Ну и, наконец, время для релакса. Масло для тела SoYummy Lycon с соблазнительным запахом шоколада можно использовать для массажа тела, рук и ног, а еще как масло для ванн, чтобы расслабиться и навести порядок в голове. Очень простое в использовании и подходит для ежедневного использования — то, что нужно, когда со всех сторон атакуют поводы для стресса.