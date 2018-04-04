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Простые рецепты на Пасху
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Простые рецепты на Пасху 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
На Паху принято печь куличи, красить яйца, готовить творожные пасхи и угощать ими родных и близких. Традиционно хозяйки занимались готовкой в Чистый четверг. В нашей подборке простые рецепты вкусных пасхальных блюд.

Кулич

Для теста:
  • мука 800 г
  • молоко 2 стакана
  • яйца 8 штук
  • сливочное масло 250 г
  • сахар — 2 стакана
  • дрожжи — 60 г
  • щепотка соли
  • изюм, цукаты, миндаль по вкусу
  • ванилин на кончике ножа
Для глазури
  • белок — 3 шт
  • сахарная пудра — 1 стакана
  • сок половины лимона
Сначала нужно приготовить опару. Растворить в теплом молоке ложку сахара и дрожжи. Добавьте три четверти стакана просеянной муки, хорошо размешайте и оставьте в теплом месте.
Заранее можно отделить белки от желтков и положить в холодильник. А затем растереть желтки с сахаром и подтаявшим маслом.
Последите за опарой, когда она "подрастет" в два раза, добавьте желтки, растертые с маслом и сахаром, соль и ванилин. Перемешайте. Затем взбейте охлажденные белки и осторожно введите в опару вместе с оставшейся мукой.
Начните месить тесто, продолжайте, пока в нем не появятся пузырьки воздуха. Оставьте в теплом месте для подъема. Оно должно увеличится в несколько раз.
Затем добавьте изюм, цукаты и орехи. Снова вымесите тесто и снова оставьте в теплом месте, чтобы оно еще немного подошло.
Пока тесто подходит, выстелите формы промасленной бумагой, обсыпьте мукой. Подошедшее тесто разложите по формам, еще раз дайте подняться, а затем поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
Пеките от 40 до 60 минут в зависимости от объема формы. Чтобы верх не подгорал, накройте формы фольгой или бумагой. Проверить готовность можно с помощью сухой деревянной палочки.
Осторожно выньте куличи из формы, дайте полностью остыть. А затем украсьте, как вам нравится.

Пасха

Ингредиенты
  • Жирный творог 800 г
  • Сливочное масло 1 пачка
  • Жирная сметана 1 стакан
  • Сахар 1 стакан
  • Ванилин на кончике ножа
  • Изюм, цукаты, орехи по вкусу
Приготовление
Творог пропустить дважды через мясорубку, чтобы избавиться от комочков. Растереть масло с сахаром, добавить ванилин. Добавить творог, хорошо перемешать. Добавить часть изюм, орехи, цукаты. Переложить массу в форму и оставить под гнетом на 12 часов.
Хитрости
Чтобы готовую пасху можно было легко вынуть из формы, положите в нее сначала влажную марлю, а затем творожную массу. Прежде чем положить изюм, его необходимо промыть и высушить.

Яйца

Самый известный из традиционных способов покрасить яйца — с помощью луковой шелухи. Правда для этого необходимо в течение нескольких месяцев запасать шелуху. Если вы подготовились, заранее, положите луковую шелуху в кастрюлю, залейте кипятком. Оставьте на несколько часов, а затем подсолите воду и поместите в нее яйца. Яйца должны быть комнатной температуры, а не только что из холодильника. Доведите до кипения и оставьте на медленном огне. Через десять минут яйца будут готовы.
Еще один способ окрашивания яиц — с помощью свеклы. Для этого очистите две-три средних свеклы, натрите на мелкой терке и залейте литром воды. Затем добавьте ложку уксуса и положите в получившуюся смесь уже сваренные яйца. Чтобы получить светло-розовый оттенок, достаточно пяти минут, чем дольше яйца пролежат в свекле, тем интенсивнее будет цвет.
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