Простые рецепты на Пасху

На Паху принято печь куличи, красить яйца, готовить творожные пасхи и угощать ими родных и близких. Традиционно хозяйки занимались готовкой в Чистый четверг. В нашей подборке простые рецепты вкусных пасхальных блюд.

Кулич

Для теста:

мука 800 г

молоко 2 стакана

яйца 8 штук

сливочное масло 250 г

сахар — 2 стакана

дрожжи — 60 г

щепотка соли

изюм, цукаты, миндаль по вкусу

ванилин на кончике ножа

Для глазури

белок — 3 шт

сахарная пудра — 1 стакана

сок половины лимона

Сначала нужно приготовить опару. Растворить в теплом молоке ложку сахара и дрожжи. Добавьте три четверти стакана просеянной муки, хорошо размешайте и оставьте в теплом месте.

Заранее можно отделить белки от желтков и положить в холодильник. А затем растереть желтки с сахаром и подтаявшим маслом.

Последите за опарой, когда она "подрастет" в два раза, добавьте желтки, растертые с маслом и сахаром, соль и ванилин. Перемешайте. Затем взбейте охлажденные белки и осторожно введите в опару вместе с оставшейся мукой.

Начните месить тесто, продолжайте, пока в нем не появятся пузырьки воздуха. Оставьте в теплом месте для подъема. Оно должно увеличится в несколько раз.

Затем добавьте изюм, цукаты и орехи. Снова вымесите тесто и снова оставьте в теплом месте, чтобы оно еще немного подошло.

Пока тесто подходит, выстелите формы промасленной бумагой, обсыпьте мукой. Подошедшее тесто разложите по формам, еще раз дайте подняться, а затем поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

Пеките от 40 до 60 минут в зависимости от объема формы. Чтобы верх не подгорал, накройте формы фольгой или бумагой. Проверить готовность можно с помощью сухой деревянной палочки.

Осторожно выньте куличи из формы, дайте полностью остыть. А затем украсьте, как вам нравится.

Пасха

Ингредиенты

Жирный творог 800 г

Сливочное масло 1 пачка

Жирная сметана 1 стакан

Сахар 1 стакан

Ванилин на кончике ножа

Изюм, цукаты, орехи по вкусу

Приготовление

Творог пропустить дважды через мясорубку, чтобы избавиться от комочков. Растереть масло с сахаром, добавить ванилин. Добавить творог, хорошо перемешать. Добавить часть изюм, орехи, цукаты. Переложить массу в форму и оставить под гнетом на 12 часов.

Хитрости

Чтобы готовую пасху можно было легко вынуть из формы, положите в нее сначала влажную марлю, а затем творожную массу. Прежде чем положить изюм, его необходимо промыть и высушить.

Яйца

Самый известный из традиционных способов покрасить яйца — с помощью луковой шелухи. Правда для этого необходимо в течение нескольких месяцев запасать шелуху. Если вы подготовились, заранее, положите луковую шелуху в кастрюлю, залейте кипятком. Оставьте на несколько часов, а затем подсолите воду и поместите в нее яйца. Яйца должны быть комнатной температуры, а не только что из холодильника. Доведите до кипения и оставьте на медленном огне. Через десять минут яйца будут готовы.

Еще один способ окрашивания яиц — с помощью свеклы. Для этого очистите две-три средних свеклы, натрите на мелкой терке и залейте литром воды. Затем добавьте ложку уксуса и положите в получившуюся смесь уже сваренные яйца. Чтобы получить светло-розовый оттенок, достаточно пяти минут, чем дольше яйца пролежат в свекле, тем интенсивнее будет цвет.