Вкусные продукты, которые помогут быстро прийти в форму

Для многих сочетание «диетические продукты» звучит почти так же, как невкусная еда. При одном их упоминании представляется что-то абсолютно безвкусное, что едят через силу с мученическим выражением лица. Ради красивой фигуры действительно придется сократить потребление некоторых продуктов и увеличить физические нагрузки, но, даже сбрасывая накопившиеся за зиму килограммы, можно питаться вкусно. Не все что ускоряет процесс расщепления жиров имеет противный и специфический вкус. Есть по меньшей мере 10 продуктов и напитков, которые обладают приятным вкусом и ароматом и способствуют обретению долгожданной формы.

— Авокадо —

Примерно 7% веса авокадо приходится на натуральные пищевые волокна. Они помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови, способствуют пищеварению и потере веса. Помимо этого авокадо богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые, как показывают исследования, запускают процесс переработки жира. Добавьте к этому шелковистый вкус и сливочную текстуру, и вы получите идеальное дополнение к тостам из пророщенного зерна на завтрак.

— Чечевица —

Это один из немногих продуктов, который по питательным свойствам приравнивают к мясу. В 100 г чечевицы содержится около 25 г ценного растительного белка, около 15 г клетчатки и всего 1 г жиров. Она хорошо утоляет голод и надолго сохраняет ощущение сытости, благодаря чему у вас не возникнет желания перехватить чего-нибудь по дороге. Чтобы разнообразить вкус чечевицы как самостоятельного блюда, попробуйте добавить в него лимонный сок, индийские специи или свежие травы, как, например, базилик. Или же ее можно использовать вместо мяса для приготовления бургеров, чили кон карне и лазаньи.

— Грудка индейки —

Грудка индейки считается ценным диетическим продуктом. Индейка несколько превосходит курицу по содержанию протеина и аминокислот, к тому же в порции грудки без кожи содержится всего 0,72 г жира против 3 г жира в куриной. В мясе индейке больше натрия, что способствует нормализации обменных процессов в организме и позволяет при приготовлении обходиться без соли.

— Семена чиа —

Ацтекские воины всегда брали с собой в поход мешочек с семенами чиа. Всего одна ложка этих семян повышала их выносливость и защищала организм от обезвоживания. Весь секрет в том, что семена чиа могут связывать воду и за счет этого в несколько раз увеличиваться в объеме. Это не только помогает правильно работать пищеварительной системе, но и дает ощущение сытости. Благодаря подавлению чувства голода регулярное употребление семян чили в пищу способствует снижению веса. Рекордное же содержание, в 5 раз больше чем молоке, в маленьких семечках кальция препятствует, согласно результатам исследований, отложению у женщин жира на животе.

— Шпинат —

Одна чашка сырого шпината заряжена половиной суточной дозы витамина А и B9, макро— и микроэлементами, и щедрой порций витамина К. В 100 г шпината содержится 2,2 г пищевых волокон, 1,4 г углеводов и 2,86 г белка — больше его только в бобовых. Богатый состав витаминов и минералов, который в овощах встречается достаточно редко, улучшает обмен веществ и снабжает организм необходимыми питательными элементами. Шпинат может стать отличным дополнением к омлету, смузи, а еще из него получаются невероятно вкусные салаты.

— Кефир —

В состав этого кисломолочного продукта входят витамины, микроэлементы, органические кислоты и пребиотики. Последние улучшают пищеварение и нормализуют обмен веществ. Усиливается перистальтика кишечника, что позволяет организму быстро избавляться от вредных продукты распада, которые обычно во время диет образуются в большом количестве. Для нормализации работы организма и снижения веса рекомендуется пить 1 стакан кефира в день перед сном.

— Огурцы —

На 95% огурец состоит из воды, остальные 5 приходятся на витамины и минералы. Овощ увеличивает усвоение белка, снижает аппетит, а содержащийся в большом количестве калий выводит из организма лишнюю воду и помогает избавиться от отеков. Просто смешайте огурцы с любимыми овощами, сделайте из них холодный суп или ешьте их как снек вместо чипсов в прикуску с любимыми гуакамоле или хумусом — и все это без последствий для фигуры.

— Миндаль —

Миндаль достаточно калорийный продукт, около 160 калорий на 30 г, но несмотря на это он способствует похудению. Согласно последним исследованиям, миндаль дольше переваривается, поэтому во время пищеварения сжигается больше калорий, а часть входящих в его состав жиров выводится из организма еще до стадии расщепления. Оптимальная порция для похудения составляет 30 граммов, это примерно 23 орешка. Если смешать его с кайенским перцем, ложкой сока лайма, корицей и имбирем и добавить эту смесь в блюдо — это разгонит метаболизм по максимуму.

— Лимон —

Низкокалорийный, приятный на вкус, оказывающий естественную детоксикацию — все это можно сказать о лимоне. Содержащиеся в лимоне микроэлементы очищают организм от токсинов и шлаков, а выпитый утром натощак стакан воды с лимоном помогает ускорить метаболизм и улучшить перистальтику кишечника. Помимо этого лимон пополняет в организме запас витамина C и действует как природный антиоксидант.

— Ройбос —

Когда речь заходит о полезных с точки зрения диеты напитках, все слава достается зеленому чаю. Ройбос остается в его тени, а между тем он заслуживает особого внимания. Напиток богат витаминами и микроэлементами, способствующими поддержанию в организме минерального баланса. Последние исследования показали, что ройбос фактически замедляет увеличение веса, которое вызвано стрессом.