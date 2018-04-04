В период менопаузы необходимо правильно питаться и больше двигаться

Многие женщины во время менопаузы замечают появление лишнего веса, что происходит из-за снижения активности. Вернуть стройность и изящество зачастую бывает очень сложно. Специалисты советуют в такой период больше двигаться и правильно питаться. Прежде всего, необходимо определить свой индекс массы тела по формуле: ИМТ= Масса тела (кг)/Рост (м)? и стараться придерживаться нормы в 20-25 кг/м?. Чтобы поддерживать стабильный вес в период менопаузы, нужно вести активный образ жизни, больше времени проводить в движении, заниматься спортом. Очень важно контролировать уровень глюкозы в крови, снизить потребление алкоголя и сахаросодержащих продуктов. Во время климакса женщина должна употреблять больше белка, выяснил МедикФорум. Продукты с его содержанием, например, жирная рыба, мясо, яйца, бобовые, орехи, ускоряют обмен веществ, поддерживают ощущение насыщения и уменьшают потерю мышечной массы. В период менопаузы необходимо обогатить свой рацион фруктами и овощами. В утреннюю порцию каши можно добавить ломтик банана, перекус заменить кусочком ананаса, дыни или помидорами черри. В обед съесть немного салата, на полдник порадовать себя яблоком или мандарином, а на ужин приготовить горсть тушеных или запеченных овощей. Полезно употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки, способствующие улучшению работы желудочно-кишечного тракта и уменьшению чувства голода, а также необходимо обогатить организм кальцием, содержащимся в молоке, твороге, листовых овощах, рыбе, орехах. Во время климакса у женщин снижается расход энергии, появляются лишние килограммы. У многих может возникнуть желание сбросить их с помощью низкокалорийной диеты. Специалисты не рекомендуют прибегать к такому методу, так как резкий сброс мышечной массы, может спровоцировать потерю костной массы, что приводит к развитию остеопороза. Лучше всего дозировать порции и не переедать, но главное в период менопаузы — окружить себя положительными эмоциями.