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Рецепт дня: Тушеная свекла с грибами и черносливом
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Рецепт дня: Тушеная свекла с грибами и черносливом 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить постное блюдо, которое может быть легким ужином или гарниром к основным блюдам.
Что понадобится:
— 500 г свеклы
— 200 г шампиньонов
— 100 г чернослива б/к  — 4 зубчика чеснока
— 1 луковица
— 20 г свежей петрушки
— соль, перец (по вкусу)
— тмин, базилик, кардамон и гвоздика (по вкусу и желанию)
— 2 ст. л. растительного масла
Как готовить:
Свеклу очистите и потрите на средней терке (лучше всего соломкой). Чернослив предварительно замочите на 20 мин. в теплой воде, после чего воду слейте. Чернослив порежьте на четвертинки.
Лук порежьте небольшими кубиками. Грибы очистите и порежьте некрупными кусочками. Разогрейте в сотейнике 1 ст. л. растительного масла, положите тертую свеклу, закройте крышкой и поставьте на сильный огонь на 2–3 мин. Затем влейте 100 г воды и убавьте огонь.
В отдельной сковородке обжарьте на оставшемся растительном масле лук, затем добавьте к нему грибы и обжарьте до легкого зарумянивания, примерно 7 мин.
Добавьте чернослив и жарьте еще минуту, затем переложите в сотейник. Все перемешайте и тушите на небольшом огне 12–14 мин.
Затем посолите, поперчите, добавьте мелко порезанные чеснок, петрушку, специи.
Хорошо бы добавить 50 г рассола из-под огурцов или помидоров. Перемешайте и тушите еще 3 мин. Подавать можно как в теплом, так и в холодном виде.
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