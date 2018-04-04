Рецепт дня: Тушеная свекла с грибами и черносливом

Sobesednik.ru предлагает приготовить постное блюдо, которое может быть легким ужином или гарниром к основным блюдам.

Что понадобится:

— 500 г свеклы

— 200 г шампиньонов

— 100 г чернослива б/к — 4 зубчика чеснока

— 1 луковица

— 20 г свежей петрушки

— соль, перец (по вкусу)

— тмин, базилик, кардамон и гвоздика (по вкусу и желанию)

— 2 ст. л. растительного масла

Как готовить:

Свеклу очистите и потрите на средней терке (лучше всего соломкой). Чернослив предварительно замочите на 20 мин. в теплой воде, после чего воду слейте. Чернослив порежьте на четвертинки.

Лук порежьте небольшими кубиками. Грибы очистите и порежьте некрупными кусочками. Разогрейте в сотейнике 1 ст. л. растительного масла, положите тертую свеклу, закройте крышкой и поставьте на сильный огонь на 2–3 мин. Затем влейте 100 г воды и убавьте огонь.

В отдельной сковородке обжарьте на оставшемся растительном масле лук, затем добавьте к нему грибы и обжарьте до легкого зарумянивания, примерно 7 мин.

Добавьте чернослив и жарьте еще минуту, затем переложите в сотейник. Все перемешайте и тушите на небольшом огне 12–14 мин.

Затем посолите, поперчите, добавьте мелко порезанные чеснок, петрушку, специи.

Хорошо бы добавить 50 г рассола из-под огурцов или помидоров. Перемешайте и тушите еще 3 мин. Подавать можно как в теплом, так и в холодном виде.