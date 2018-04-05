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Полезные свойства меда
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Полезные свойства меда 

МедикФорум 12 минут назад
Фото: МедикФорум
Мед — бесценный сладкий продукт, который вырабатывают пчелы. Сладость ему придают фруктоза и глюкоза. Чаще преобладает фруктоза, но это зависит от сорта меда. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что натуральный мед богат необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека микроэлементами. Продукт содержит витамины группы В в значительном количестве, органические кислоты, ферменты. Дар пчелиных сот — отличный помощник в борьбе с усталостью. Он эффективно восстанавливает силы после длительной болезни или тяжелого рабочего дня. Кроме этого, мед благоприятно влияет на кровеносную и нервную системы организма. Полезно пить теплую воду с медом (на стакан воды надо взять чайную ложку меда). Такой напиток имеет успокаивающие и желчегонные свойства, понижает уровень холестерина в крови. Стакан целебного напитка не только пополнит запасы полезных веществ в организме, а еще и поможет справиться с разгулявшимся аппетитом людям с лишним весом. Полезные свойства меда зависят от его вида. Особенно богатым минеральным составом обладает мед с разнотравья. Ежедневное употребление такого продукта (до 50 грамм в день), улучшает общее состояние организма, помогает быстро восстановить силы, нормализует состав крови, способствует повышению гемоглобина и укреплению иммунной системы организма. Единственное противопоказание — наличие аллергии. Всем остальным сладкое лакомство принесет неоценимую пользу для организма. Ранее были открыты новые свойства меда.
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