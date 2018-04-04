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Цвет, срок годности и консистенция: эксперты проверили пасхальные куличи
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Цвет, срок годности и консистенция: эксперты проверили пасхальные куличи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Эксперты НИИ хлебопекарной промышленности провели проверку пасхальных куличей.
Нами был куплен 51 образец, 38 производителей, как вы видите, куличи все разной формы, разного вида
Ирина Тюрина, старший научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности.
Приготовить куличи можно и самому, главное — правильно и равномерно пропечь: тогда у бактерий не будет шансов на выживание. Апельсин, банан, вишня — в куличе могут прятаться самые неожиданные кусочки фруктов.
При выборе кулича обращайте внимание на срок годности. Если вам обещают больше 15 суток, значит, не поскупились на консерванты. Натуральные куличи, без пищевой химии, хранятся не больше трех дней.
Настоящий кекс покажется тяжелым для своего размера. А если его разрезать, то мякиш внутри не будет рыхлым.
Он не должен рассыпаться, когда его нарезаешь. Он должен оставаться кусочком ровненьким
Андрей Ведерников, руководитель программ инновационных проектов НИИ хлебопекрарной промышленности.
ГОСТ на кулич, который когда-то называли «кекс весенний», приняли еще в советское время: сливочное масло, мука высшего сорта, яйца, сахар.
Идеальный кулич должен иметь светлый, желтоватый оттенок, эластичный мякиш, при нажатии он должен восстанавливаться
Ольга Тюрина, ведущий научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности.
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