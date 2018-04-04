Как распознать испорченные продукты

Срок годности продукта на упаковке не всегда подтверждает его качество и свежесть. Для одних продуктов он может выбираться условно, для других же недобросовестные производители специально указывают завышенный срок. Когда содержимое коробок дома перекладывается в контейнеры и маленькие баночки теряются где-нибудь в недрах холодильника, эти цифры и вовсе оказываются бесполезны. В этом случае придется полагаться на собственное обоняние и оценивать пригодность продуктов «на глаз». Давайте разберемся, по каким признакам можно легко определить свежесть продуктов.

— Яйца —

Чтобы понять, испортилось ли яйцо или нет, его нужно погрузить в воду. Со временем под скорлупой в яйце появляется воздушный карман. Чем старее яйцо, тем больше будет пузырь воздуха. Из-за него старое яйцо всплывет, а свежее яйцо просто-напросто утонет.

— Мясо —

У продукта сомнительной свежести появятся заветренные края и серые пятна. Однако такой кусок еще годен для приготовления, но его обязательно следует хорошо прожарить. В случае испорченного мяса к изменению цвета добавляется весьма специфический запах и слизистая, липкая текстура. Последняя говорит о том, что на поверхности мяса размножаются бактерии. Такое мясо без сожаления нужно выбросить.

— Молоко —

С целью уничтожения бактерий на заводе молоко тщательно пастеризуют. За счет этого в холодильнике продукт может храниться даже чуть дольше, чем написано на упаковке. Узнать, что молоко испортилось, можно по двум основным признакам: запах и текстура. Если молоко пропало, у него появится кислый запах, а вскоре поменяется и консистенция: из гладкой белой жидкости оно начнет преобразовываться в неоднородную массу с комками.

— Сливочное масло —

В холодильнике сливочное масло проживет около 4 месяцев. Если снаружи масло одного цвета, а внутри другого — значит продукт далеко не первой свежести, но есть его еще можно. Маслу, которое окрасилось в интенсивно желтый цвет, на вкус стало прогорклым и испускает неприятный запах, самое место в мусорном ведре.

— Рыба —

Для свежей рыбы свойственна плотная чешуя, ярко-красный цвет жабр, упругое и сочное мясо и прозрачные и выпуклые глаза. Отсутствие одного из этих признаков говорит о том, что рыба начала портиться. У рыбы, лежащей на прилавке далеко не первый день, глаза станут мутными, жабры приобретут серый оттенок, а при надавливании на мясе будут оставаться вмятины. Сильно выраженный рыбный запах и липкая слизь на тушке означают, что рыба протухла.

— Овощи и фрукты —

Овощи фрукты не первой свежести выдает текстура и цвет. Так, салатные листья или яблоки становятся мягкими и постепенно темнеют. Продукты с незначительными дефектами еще можно использовать, если срезать испорченную часть. Но когда в дополнение к этому появляется также неприятный запах и плесень, их остается только выбросить.

— Джемы и варенья —

Изменение цвета варенья еще ни о чем не говорит. Беспокоиться нужно начинать тогда, когда продукт приобрел странное послевкусие. Обычно это свидетельствует о том, что джем начал бродить. Самый же явный признак испорченного варенья — наличие плесени. Если банка долго стояла где-нибудь в глубине холодильника, прежде чем есть варенье, убедитесь, что ни на крышке, ни на стенках, и тем более в варенье нет следов плесни. В противном случае варенье придется выбросить.

— Оливковое масло —

После вскрытия оливковое масло рекомендуется использовать в течение пары месяцев. Хранят его не в холодильнике, а в темном месте при температуре 10-15 градусов. Испорченное масло выдают вовсе не твердые жиры, превращающиеся при низких температурах в белые хлопья, а запах и вкус. У непригодного для употребления масла запах будет напоминать клей и оно приобретет заметный прогорклый вкус.

— Соусы и заправки —

Дольше всего в открытом виде хранится кетчуп. Изменение в цвете и даже в текстуре не обязательно являются признаком того, что его нельзя есть. Если продукт действительно испортился, он приобретет неприятный запах и на его поверхности или в бутылке вырастет плесень. В горчице нежелательные трансформации начнут происходить примерно через год, в то время как открытая сальса может испортиться уже через несколько дней.

— Консервы —

Консервы имеют самый долгий срок хранения, именно поэтому из них собирают стратегический запас на черный день и на случай апокалипсиса. Однако, если в банку проникнут бактерии, консервы придется выбросить. Отличить испорченные консервы можно по внешнему виду. Пока бактерии будут питаться и размножаться, будет увеличиваться давление внутри банки и, как следствие, в какой-то момент ее стенки начнут выпирать. Также нужно обратить внимание на то, чтобы на банке не было вмятин. Они могут нарушить целостность внутреннего покрытия, и если в банке содержится кислый продукт, как, например, капуста, начнется коррозия.