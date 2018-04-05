«Белок и цукини»: Маша Малиновская села на диету

37-летняя телезвезда Маша Малиновская сильно расстроилась из-за критики своей фигуры, которую она продемонстрировала в студии шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Знаменитость решила стать более стройной, избавиться от лишних килограммов и рассказала, как именно она с ними борется. Многим понравилась откровенность селебрити, которая взялась за самосовершенствование.

Маша Малиновская всегда была одной из самых ярких и стройных звезд шоу-бизнеса. Но проблемы с работой и деньгами, длительная депрессия негативно повлияли на ее внешность. Как бы там ни было, красавица решила, что настало время активно бороться с проблемами и демонстрирует результаты работы над собой. На недавних снимках можно заметить, что Маша заметно постройнела, но какой ценой ей удается худеть, она рассказала на своей странице в Инстаграме. Малиновская опубликовала фото, на котором изображена ее низкокалорийная еда. Звезда уточнила, что она не сильно рада подобному питанию, но ради поставленной цели готова выдержать ограничения в пище: «Дорогие друзья, прошу у вас своего рода индульгенцию… Я на диете, и сквернословие — это самая малая плата за идеальную фигуру».

Известно, что экстравагантная ведущая позволяет себе матерные выражения, поэтому они мало кого удивляют. Маша Малиновская объяснила суть проблемы при помощи нецензурных слов, которые не употребляются в печати. Но суть состоит в том, что ей сложно следить за словами, когда она пытается «не убить кого-либо» на таком скудном рационе. Для наглядности селебрити представила блюдо из простых ингредиентов, которое мало кому показалось аппетитным: «Белок куриного яйца, цукини, оливковое масло. Соли 0%! ***, ну как так то, ааааа?»

Пользователи похвалили Машу за настойчивость, но были и те, кто не сильно впечатлен демонстрацией еды: «Да, на кабачках далеко не уедешь…» «Выглядит не очень, но зелененькое такое блюдо, может, по вкусу оно и ничего?» «Фу, мяса бы туда, тогда да, можно и съесть…» «Молодец, никого не слушай, зато стройная станешь!» «Правильно, что села на диету, давно пора было!» «Я когда худела, ела вкусно и сытно, но только все отварное, никакой колбасы. Но цукини эти не впечатляют явно».

Маша Малиновская недавно заявила, что провела тщательный самоанализ, учла допущенные ошибки и вскоре предстанет в новом телепроекте в другом образе, который должен понравиться поклонникам ее творчества.