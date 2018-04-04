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Маша Малиновская села на жесткую диету
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Маша Малиновская села на жесткую диету 

Russianshowbiz.info 30 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Маша Малиновская, которая несколько дней назад пообещала своим фанатам полностью измениться и вернуться на телевидение, рассказала о своей диете.
"Дорогие друзья, прошу у вас своего рода индульгенцию… Я на диете, и сквернословие — это самая малая плата за идеальную фигуру", — заметила Малиновская. Девушка показала одно из блюд своего обновленного домашнего меню: белок куриного яйца, цукини, оливковое масло, полный отказ от соли.
"Су**, ну как так то, а?" — эмоционально прокомментировала Малиновская и отметили, что мат позволяет ей сдерживаться и не «нападать» на окружающих, выпускать все свои эмоции наружу другим способом.
Днем ранее телеведущая показала свою обновленную прическу и стиль — она нарастила волосы и купила соболиную шубу. «В очереди на регистрацию рейса „Москва-Куршавель“ оказалось, что таких как ты ***уя», — иронично отметила Малиновская.
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