Маша Малиновская села на жесткую диету

Телеведущая Маша Малиновская , которая несколько дней назад пообещала своим фанатам полностью измениться и вернуться на телевидение, рассказала о своей диете.

"Дорогие друзья, прошу у вас своего рода индульгенцию… Я на диете, и сквернословие — это самая малая плата за идеальную фигуру", — заметила Малиновская. Девушка показала одно из блюд своего обновленного домашнего меню: белок куриного яйца, цукини, оливковое масло, полный отказ от соли.

"Су**, ну как так то, а?" — эмоционально прокомментировала Малиновская и отметили, что мат позволяет ей сдерживаться и не «нападать» на окружающих, выпускать все свои эмоции наружу другим способом.

Днем ранее телеведущая показала свою обновленную прическу и стиль — она нарастила волосы и купила соболиную шубу. «В очереди на регистрацию рейса „Москва-Куршавель“ оказалось, что таких как ты ***уя», — иронично отметила Малиновская.