Жителей Подмосковья предупредили о фальсифицированном сливочном масле 

Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей об опасности употребления в пищу фальсифицированного сливочного масла производства ООО «МастерСыр» из Воронежской области, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.
«Выявлен факт оборота фальсифицированной молочной продукции «масло сливочное» производства ООО «МастерСыр» (Воронежская область, Эртильский район, село Щучье, у лица Ленина, дом 1)», — говорится в документе.
По данным ведомства, ООО «МастерСыр» прекратило свою деятельность в декабре 2016 года, действие деклараций о соответствии прекращено. Фальсифицированная продукция предприятия-«фантома» может быть опасной и вызвать пищевое отравление.