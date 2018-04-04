Жителей Подмосковья предупредили о фальсифицированном сливочном масле

Управление Роспотребнадзора по Московской области предупреждает жителей об опасности употребления в пищу фальсифицированного сливочного масла производства ООО «МастерСыр» из Воронежской области, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО

«Выявлен факт оборота фальсифицированной молочной продукции «масло сливочное» производства ООО «МастерСыр» (Воронежская область, Эртильский район, село Щучье, у лица Ленина, дом 1)», — говорится в документе.

По данным ведомства, ООО «МастерСыр» прекратило свою деятельность в декабре 2016 года, действие деклараций о соответствии прекращено. Фальсифицированная продукция предприятия-«фантома» может быть опасной и вызвать пищевое отравление.