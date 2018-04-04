Как готовить быстро и вкусно: секреты Гордона Рамзи

Стать шеф-поваром — это значит пройти длинный и тернистый путь, сопряженный с долгими годами практики, случайными порезами, неизбежными ошибками и огромным количеством ожогов о раскаленные кастрюли. В таких условиях волей-неволей приходится как-то приспосабливаться, открывая все новые и новые секреты обращения с продуктами и инвентарем. Одним из тех, кто скопил лайфхаков собственного изобретения на пару-тройку жизней профессионального работника кухни, является самый узнаваемый шеф планеты Гордон Рамзи . Именно он сегодня покажет и расскажет нам о том, как надо резать, рубить и даже доводить до спелости многие фрукты, овощи и мясо, чтобы приблизиться к таинству избранных поваров.

— Шинковать, нельзя рубить —

Для начала Рамзи рекомендует освоить такой способ нарезки зелени, который максимально сохранит ее аромат. Заключается он в том, чтобы деликатно, но в то же время уверенно обходиться с мягкими листьями, которые следует сворачивать в трубочки по 5-10 штук в одной. Такую «сигару» намного проще нашинковать, сохраняя естественный аромат продукта. Особое внимание здесь стоит уделить способу обращения ножом, при котором инструмент контролируется костяшками пальцев «подающей» руки, а лезвие скользит волнообразно, никогда полностью не отрываясь от доски.

Упростить же себе срезание листьев со стебля свежего кориандра или любого другого похожего растения можно, взяв пучок и «обрив» его при помощи остро заточенного ножа. В дальнейшем с кучей листьев можно поступить так, как того требует каждый отдельно взятый рецепт — мелко нашинковать, крупно нарубить или же просто целиком добавить к готовящемуся блюду.

— Сохранение продуктов свежими —

Все мы знакомы с пагубным влиянием кислорода на очищенные и нарезанные яблоки, картофель и авокадо. Но совсем немного свежего лимонного сока, нанесенного на поверхность, блокирует окисление и ваши продукты будут выглядеть свежо и аппетитно столько, сколько вам потребуется.

— Ускорение приготовления мяса —

Заметно уменьшить время, необходимое для приготовления или маринования мяса, можно путем нанесения неглубоких порезов (шинковки) на поверхность. Данный способ применим ко всем видам мяса — от рыбы до белого куриного.

— Определение спелости ананаса —

Узнать, спелый ли ананас попал к вам на кухню, достаточно просто, если потянуть за самый длинный листок на его «макушке». Если лист отделяется без усилий, то ананас совершенно точно созрел и его уже можно нарезать.

— Очистка и нарезка болгарского перца —

Очищать болгарский перец от семян и других внутренностей намного проще, просто срезая тонкие слайсы, начиная с его острого края и до основания. Это позволяет экономить время и не возиться с отделением перегородок вручную, приступая сразу к процессу нарезки.

— Очистка киви —

Нет способа «освободить» киви от кожуры проще, чем использовать для этой цели столовую ложку. Просто разрежьте фрукт пополам, а затем срезайте мякоть наподобие того, как если бы вы вырезали что-то круглой формы в масле, мороженом или в другой плотной массе.

— Отваривание картофеля —

Удивительно, но даже в таком простом деле многие умудряются допускать ошибки. Так, часто картофель закидывают в уже закипевшую воду, что приводит к тому, что к моменту, когда проварится сердцевина, наружная поверхность уже переваривается. А ведь всего-то нужно ставить кастрюлю с водой и клубнями на огонь одновременно, в холодном состоянии.

— Смывание острой специи с пальцев —

Если в процессе приготовления еды к вам на пальцы попали частички острого перца чили или другой специи — не беда, намного хуже, если вы, забыв об этом, потрете руками глаза. Чтобы такой ситуации не возникло, сразу обработайте пальцы свежим лимонным соком, выжатым прямо из небольшого кусочка лимона. Теперь можно просто ополоснуть руки и хоть контактные линзы вставлять!

— Быстрая очистка и нарезка манго —

Если вам не хочется возиться сначала со снятием кожуры с манго, а затем с его нарезкой, или просто есть желание удивить кого-то, то этот способ обработки фрукта — для вас. Для начала разрежьте манго пополам, а затем аккуратно расчертите ножом на каждом срезе неглубокую сетку, не порезав кожуру. После этого просто «выверните» манго наизнанку и срежьте ножом мякоть, которая сама собой прорежется прямо до кожуры.

— Быстрое созревание фруктов —

Если некоторые фрукты оказались у вас дома раньше, чем успели достичь своей оптимальной зрелости, то это легко можно исправить при помощи бумажного пакета, банана и темноты. Просто совместите все эти компоненты с тем, что должно быстрее дозреть, а дальше воздействие быстро темнеющего банана на фрукт заметно ускорит природный процесс.

— Видео: 10 секретов от Гордона Рамзи —

Перечислив все трюки от известного шефа, мы допускаем, что у вас могли остаться какие-то вопросы к деталям. Если это так, то короткое видео с Гордоном Рамзи в главной роли должно окончательно все прояснить. Приятного просмотра и аппетита!