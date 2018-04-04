Как выглядит рынок моторных масел в Российской Федерации 

Для того, чтобы корректно анализировать положение дел на российском рынке моторных масел нужно сопоставить все составляющие данной отрасли.
Если брать статистику за ушедший 2017 год, то там прослеживается хоть и небольшой, но все же спад касательно импортных поставок масел для сегмента легковых машин и LCV-автомобилей.
Его показатели просели на 2,3%. Хотя на самом рынке автомобилей наблюдается стабильный рост: на 3,3% в сегменте LCV и на 1,5% для легковых машин.
В то же время предложения по моторным маслам зарубежных брендов, но изготовленных в Российской Федерации выросли и способны выдать 25-30000 тонн.
При всем при этом на российском рынке в указанном сегменте участники так сказать второй линии стали предлагать больший ассортимент достойного качества, приближая его к зарубежным аналогам.
Подытожим. На сегодняшнем этапе пока что очень сложно установить, превосходит ли отечественное предложение в обсуждаемой отрасли над зарубежным.