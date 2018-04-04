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Как выглядит рынок моторных масел в Российской Федерации
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Как выглядит рынок моторных масел в Российской Федерации 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Для того, чтобы корректно анализировать положение дел на российском рынке моторных масел нужно сопоставить все составляющие данной отрасли.
Если брать статистику за ушедший 2017 год, то там прослеживается хоть и небольшой, но все же спад касательно импортных поставок масел для сегмента легковых машин и LCV-автомобилей.
Его показатели просели на 2,3%. Хотя на самом рынке автомобилей наблюдается стабильный рост: на 3,3% в сегменте LCV и на 1,5% для легковых машин.
В то же время предложения по моторным маслам зарубежных брендов, но изготовленных в Российской Федерации выросли и способны выдать 25-30000 тонн.
При всем при этом на российском рынке в указанном сегменте участники так сказать второй линии стали предлагать больший ассортимент достойного качества, приближая его к зарубежным аналогам.
Подытожим. На сегодняшнем этапе пока что очень сложно установить, превосходит ли отечественное предложение в обсуждаемой отрасли над зарубежным.
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