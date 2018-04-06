Медики предупредили о вреде каш

Каши часто упоминаются как прекрасный образец здорового завтрака, — но так ли это на самом деле? Ученые уточнили: при ряде заболеваний могут оказаться отнюдь небезопасными блюда из манки, белого риса и гречки. В частности, специалисты объяснили, чем способна навредить организму манная каша, пишет «NewsFrol». Считается, что это детское блюдо, но ученые констатируют: манная каша содержит сложный полимер мукополисахарид, которая детская пищеварительная система расщепить не в состоянии. Следствием этого становится снижение активности в работе кишечника: ворсинки на его внутренней поверхности слипаются, что замедляет усвоение полезных микроэлементов из пищи — например, организм перестает получать кальций, важнейший минерал для физического роста и развития. Рисовая каша, сваренная из белой шлифованной крупы, имеет высокий гликемический индекс. Ее нужно употреблять с осторожностью или же вовсе исключить из рациона людям, страдающим гипертонией, атеросклерозом и мочекаменной болезнью. Нежелательна такая каша и для питания людей, склонных к запорам. Кроме того, белый рис противопоказан диабетикам — его употребление может спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови. При повышенном содержании сахара в крови есть можно кашу только из коричневого риса, в котором присутствует больше клетчатки, препятствующей переходу углеводов в глюкозу и способствующей стабилизации уровня сахара. Но и такую кашу нужно есть не более 100–150 граммов в сутки. Казалось бы, чем может навредить гречневая каша? Но медики отмечают: она может быть нежелательным блюдом в рационе людей с больными почками и тех, кто склонен к гипотонии — постоянно пониженному давлению. Можно ли похудеть с помощью каш? На самом деле диетологи скептически относятся к методам похудения с их помощью. Как средство разнообразить рацион каша при отсутствии индивидуальных противопоказаний подходит прекрасно. Но глупо рассчитывать на снижение веса, постоянно питаясь кашами. По словам врачей, большинство каш имеют злаковую основу, содержащую много крахмала. В организме крахмал превращается в глюкозу, излишки которой откладываются в виде жира. Если человек не спортсмен и в его жизни присутствует довольно умеренная физическая активность, на кашах он скорее наберет вес. В особенности, это касается каш с высоким гликемическим индексом — рисовой, манной, кукурузной, пшенной, овсяной (из хлопьев). Низким гликемическим индексом обладают перловая и гороховая каши. Врачи советуют отдавать предпочтение кашам, которые готовятся из цельных круп, и без калорийных добавок в виде меда, сгущенки, сахара. Ранее МедикФорум писал о пользе употребления борща в деле похудения. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)