Как помолодеть с помощью витамина С

Мало кто может похвастать сейчас прекрасным видом кожи, после долгой зимы она выглядит скорее тусклой и уставшей. Обратите внимание на витамин С, — это превосходное средство для тех, кто хочет вернуть увядшей коже здоровый тонус и моложавость. Чтобы витаминная терапия дала эффект, нужно чтобы полезные вещества на 75% поступали в организм изнутри и 25% — снаружи, например, в составе кремов. Данное соотношение рекомендовано японскими учеными. Ежедневная потребность в витамине С — 70-100 мг. У курильщиков она еще выше. Из каких источников лучше всего получать необходимую для красоты и молодости аскорбинку? Возможно, многие удивятся, но самый богатый на витамин С продукт — это чайный лист. Чтобы получить за счет чайных листьев нужное количество этого витамина, в течение дня придется выпить до одного литра зеленого чая, или принять 10 таблеток прессованного чайного листа. Это много. Чтобы не страдать, рассмотрите альтернативу:

полстакана ягод облепихи,

стакан черники,

сладкий перец,

2 киви,

5 мандаринов,

6 ягод клубники.

Но следует помнить, что в продуктах, которые сохраняются к весне, большая часть витаминов разрушается. Если нет возможности поесть свежей продукции, берите мороженую (в ней отлично сохраняются витамины) налегайте на квашеную капусту, пейте отвары из сушеного шиповника. Выбирая средство для кожи с витамином C, внимательно читайте надписи на упаковках. Ищите такой ингредиент как «аскорбил пальмитат» — это самый стабильный эфир аскорбиновой кислоты, используемый в косметике. Содержание аскорбила пальмитата на уровне 5% — оптимальная концентрация, такой крем или сыворотка косметика будут эффективными. Другой полезный компонент — мексорил. Это вещество часто включают в состав антивозрастных средств вместе с витамином С в качестве солнцезащитного фильтра для профилактики фотостарения кожи. Ранее МедикФорум писал о простых и доступных продуктах питания, употребление которых улучшает состояние кожи.