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Детские салфетки могут стать причиной аллергии у ребенка
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Детские салфетки могут стать причиной аллергии у ребенка 

МедикФорум 56 минут назад
Фото: МедикФорум
Могут ли детские салфетки быть причиной развития аллергий? Ученые предупреждают, что эти гигиенические средства создают так называемый «идеальный шторм», способствующий развитию разного рода пищевых нарушений у детей. Детские салфетки увеличивают риск ребенка столкнуться с опасной для жизни пищевой аллергией, как показало исследование. Иммунные реакции на повседневные продукты вроде орехов, яиц и соли могут быть следствием так называемого «идеального шторма» из детских салфеток, пыли и разного рода продуктов. Ученые полагают, что частично это объясняется ингредиентом в детских салфетках под названием лаурилсульфат натрия, который проходит через кожу малыша и разрушает защитный жировой барьер. У детей с генетическими мутациями, делающими их предрасположенными к аллергиям, эти нарушения вызывают иммунные реакции в том случае если они, к примеру, получают поцелуи от братьев и сестер с испачканными арахисовым маслом губами. Американские ученые в этой связи рекомендуют родителям снизить риск пищевой аллергии у их детей более часто моя руки перед контактом с ними и смывая избыточное количество мыла с кожи после использования детских салфеток. Только в США у каждого 13-го ребенка имеется какая-либо пищевая аллергия. Лаурилсульфат натрия является распространенным ингредиентом чистящих продуктов, который предназначен для создания пенки. Это умеренный раздражитель, связанный с опухолями, токсическим поражением органов, раздражением кожи и нарушением гормональной деятельности. Ингредиент содержится в большинстве средств для мытья тела, мыле, детских салфетках, шампунях, зубных пастах и средствах для стирки белья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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