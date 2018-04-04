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Бранчи в Wine Happens
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Бранчи в Wine Happens 

Itsmywine.ru 59 минут назад
Фото: Itsmywine.ru
Бранчи в Wine HappensИх подают по субботам и воскресеньям с 12:00 до 17:00Первое и самое приятное: на все бокальные позиции винной карты во время бранча действует скидка 20%. Наливают белые, красные и игристые вина. Плюс действует специальное меню, созданное Тимуром Абузяровым. Традиционный ингредиент для завтраков — яйца — в Wine Happens используют для омлетов: с рикоттой, томатами и базиликом или с лесными грибами и трюфелем. А вместо сэндвичей и бутербродов здесь предлагают брускетты с лососем и яйцом пашот. Каши (450 рублей) — овсяную с чиа или рисовую с киноа — в Wine Happens варят как на воде, так и на молоке — обычном, кокосовом или миндальном. В качестве топпинга гости могут выбрать лесные ягоды или карамелизированный банан. Авокадо во время бранчей готовят на гриле, дополняя крабом и кунжутным соусом, а фермерский йогурт подают с гранолой и лесными ягодами. Если же хочется начать свой день действительно сытно, смело заказывайте фланк с картофелем и соусом беарнез, а на десерт — кокосовую панакоту с ананасом гриль.
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