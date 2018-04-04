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Чистка печени лимонным соком
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Чистка печени лимонным соком 

МедикФорум 29 минут назад
Фото: МедикФорум
Любые фильтры время от времени необходимо очищать от накопившегося мусора. Печень не является исключением. Шлаки, остатки лекарственных средств, алкогольные элементы — все это блокирует полноценное функционирование печени и приводит к медленному отравлению организма. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что для того, что бы избежать токсикозного отравления и всех связанных с этим процессом последствий, необходимо проводить чистку печени лимонным соком. Данный метод является наиболее щадящим для всех внутренних органов, и имеет непревзойденную эффективность и длительное действие. Чистка печени лимонным соком, противопоказания: — камни в желчном пузыре; — сердечно-сосудистые заболевания; — гипертония; — острые заболевания пищеварительной системы; — обострение хронических заболеваний; — беременность и период лактации; — инфекционные болезни; — период менструации. Как проходит процедура? 1. За пять дней до проведения процедуры необходимо провести чистку кишечника и прогревание всех внутренних органов. 2. За неделю до очищения печени полностью перейдите на вегетарианскую еду. Отказаться следует даже от яиц, грибов и молочных продуктов. 3. Ежедневно употребляйте салаты и сок с черной редьки. 4. День непосредственно перед чисткой проведите на каше, приготовленной на воде. В этот день от ужина необходимо полностью отказаться. 5. Утром проведите очистительные процедуры с клизмой. 6. Весь день необходимо проходить с грелкой, расположенной в области печени. 7. Сеанс предпочтительно начать в 7-8 часов вечера. 8. Растительное масло и лимонный сок (по 300 гр.) нагреть до температуры тела в отдельных сосудах. 9. Необходимо сделать 2 небольшие глотки масла, затем столько же лимонного сока. 10. При возникновении тошноты процедуру прекратить, подождать некоторое время и возобновить. Если чувство дискомфорта не пропало, сеанс необходимо полностью прервать 11. Употреблять указанное количество ингредиентов через каждые 15 минут до их окончания. 12. Грелка все время должна находиться в области печени и быть горячей. Её оставляют до утра. 13. Можно ложиться спать. Утром провести повторное очищение с помощью клизмы. Ранее ученые доказали, что чистка зубов может помочь избежать артрита.
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