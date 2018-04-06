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Ученые научились восстанавливать печень
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Ученые научились восстанавливать печень 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Исследователи из США сообщили, что им удалось восстановить печень человека. Это в перспективе может продлить жизнь людей. Как удалось узнать сайту МедикФорум, ученые разработали метод, который восстанавливает этот орган. В итоге это может привести к тому, что жизнь человека можно будет значительно продлить за счет увеличения срока работы органов. Метод, предложенный специалистами из США, является инновационным. Он предлагает способ регенерации печени. Для этого используются препараты, воздействующие на теломерзу. Активность этого вещества предлагается повышать — это белковый комплекс, который необходим для того, чтобы защищать от укорачивания теломеры. Напомним, что теломеры — это та часть хромосом, которая сокращается для деления клетки. Когда теломеры заканчиваются, клетки уже не могут делиться и наступает старение. Речь идет не только о старении организма, в целом, но и о неспособности регенерировать органы. В настоящий момент эксперты провели тесты только на грызунах, но результаты их поразили, поскольку вещества действительно позволяли удлинить теломеры. Это повышало способности органов регенерировать. Исследователи уверены, что подобную защитную систему можно создать и у людей, используя для этого специальные медикаментозные препараты. Ранее эксперты рассказали о том, как защитить печень от воздействия алкоголя.
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