Ученые узнали, как заставить печень регенерировать

Сотрудники Школы медицины Стэнфордского университета (США) предложили новый метод восстановления печени, который можно использовать для борьбы с циррозом, а также клеточным старением. Ученые считают, что регенерации печени поспособствуют меры, направленные на стимуляцию активности фермента теломеразы в клетках органа. Теломераза представляет собой белковое соединение, влияющее на процесс в теломерах — концевых участках хромосом, выполняющих защитную для организма функцию. Длина теломер сокращается при каждом делении клетки, и такое укорачивание теломерных участков является одной из ведущих причин старения клеток, общего старения и угасания самой человеческой жизни. Теломераза тормозит процесс сокращения длины теломер. Американские биологи обнаружили это опытным путем во время экспериментов на мышах. В частности, ученые выяснили, что небольшая часть (3-5%) клеток печени способна производить сразу большие объемы теломеразы. Эти клетки равномерно распределены по печени, и «включаются» при повреждении органа. В такие моменты они становятся сверхактивными, размножаются и формируют новую ткань. Данный принцип, полагают исследователи, будет использован в разработке препаратов, предназначенных для пациентов с циррозом. Кроме того, открытый специалистами метод эффективен в борьбе со старением — знание того, как можно регенерировать печень поможет продлевать здоровые функции печени даже в глубокой старости. О том, что печень выходит из строя могут говорить разные изменения в теле человека. В том числе и в его внешности. Всегда обращайте внимание на состояние кожи. Не прекращающиеся воспаления, зуд, сверхчувствительность, сыпь в виде маленьких красных точек, коричневатая или зеленоватая пигментация на лице (особенно с правой стороны лица или в височной зоне), — все это сигналы о сбое в работе важного органа. Кроме того, на проблемы с печенью может указывать состояние кожи на лбу: появляется избыточная жирность, чрезмерная потливость. Также с ухудшением состояния печени связаны облысение или появление седины в центральной части головы, возникновение вертикальных морщин между бровями. Другие характерные симптомы — это повышенная усталость, ощущение упадка сил и тонуса. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые предлагают относиться к старости как к болезни и, соответственно, лечить от нее человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)