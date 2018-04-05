Ещё
Ученые узнали, как заставить печень регенерировать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые узнали, как заставить печень регенерировать 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Сотрудники Школы медицины Стэнфордского университета (США) предложили новый метод восстановления печени, который можно использовать для борьбы с циррозом, а также клеточным старением. Ученые считают, что регенерации печени поспособствуют меры, направленные на стимуляцию активности фермента теломеразы в клетках органа. Теломераза представляет собой белковое соединение, влияющее на процесс в теломерах — концевых участках хромосом, выполняющих защитную для организма функцию. Длина теломер сокращается при каждом делении клетки, и такое укорачивание теломерных участков является одной из ведущих причин старения клеток, общего старения и угасания самой человеческой жизни. Теломераза тормозит процесс сокращения длины теломер. Американские биологи обнаружили это опытным путем во время экспериментов на мышах. В частности, ученые выяснили, что небольшая часть (3-5%) клеток печени способна производить сразу большие объемы теломеразы. Эти клетки равномерно распределены по печени, и «включаются» при повреждении органа. В такие моменты они становятся сверхактивными, размножаются и формируют новую ткань. Данный принцип, полагают исследователи, будет использован в разработке препаратов, предназначенных для пациентов с циррозом. Кроме того, открытый специалистами метод эффективен в борьбе со старением — знание того, как можно регенерировать печень поможет продлевать здоровые функции печени даже в глубокой старости. О том, что печень выходит из строя могут говорить разные изменения в теле человека. В том числе и в его внешности. Всегда обращайте внимание на состояние кожи. Не прекращающиеся воспаления, зуд, сверхчувствительность, сыпь в виде маленьких красных точек, коричневатая или зеленоватая пигментация на лице (особенно с правой стороны лица или в височной зоне), — все это сигналы о сбое в работе важного органа. Кроме того, на проблемы с печенью может указывать состояние кожи на лбу: появляется избыточная жирность, чрезмерная потливость. Также с ухудшением состояния печени связаны облысение или появление седины в центральной части головы, возникновение вертикальных морщин между бровями. Другие характерные симптомы — это повышенная усталость, ощущение упадка сил и тонуса. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые предлагают относиться к старости как к болезни и, соответственно, лечить от нее человека. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
МедикФорум: последние новости
Бананы победили энергетики в борьбе за лучший продукт для спортсменов Найден простой способ достичь долголетия Как помолодеть с помощью витамина С
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье41
Химия и кости: из чего состоит наша колбаса14
Волочкова показала фото в семейных трусах81
Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?11
Предельно простые рецепты на Пасху
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение