Кто «водится» в японских суши и роллах

Эти блюда японской кухни одни из самых популярных в России. Вот уже более десяти лет каждая семья, влюбленные пары или просто компании при каждом удобном случае заказывают суши и роллы на дом или угощаются ими в ресторанах. При этом до сих пор россияне весьма мало знают об этих кушаньях, а имеющиеся факты иногда просто поражают.

Суши и роллы — одни из самых любимых блюд японцев и их мастера-сушисты постоянно изобретают новые вкусы. Помимо известных и весьма не дешевых блюд с рыбой фугу, еще более дорогими считаются суши с «танцующим окунем». Эту свежепойманную рыбу только обдают кипятком, затем тут же нарезают и выкладывают на рис. Когда суши подают на стол, то кусочек рыбы еще по инерции «движется» и это считается изысканным, особенно, если она продолжает «танцевать» и на языке. Но самое дорогое блюдо, это суши из голубого тунца. Тихоокеанский голубой тунец — весьма редкий вид рыбы. Он имеет красное мясо, которое можно употреблять в сыром виде. Стоимость одной суши с голубым тунцом в любых ресторанах мира начинается от тысячи долларов и может оцениваться гораздо дороже, если, например, блюдо приготовил какой-нибудь известный мастер-сушист.

Ежедневно во всем мире регистрируются случаи гастроэнтерологических заболеваний, вызванных употреблением суши. Свежая рыба, которую используют для приготовления этих блюд, очень часто «кишит» паразитами, которые затем попадают в организм человека. Заражения сельдяными червями, аскаридами, круглыми червями, глистами происходит незаметно, их личинки в филе рыбы зачастую не видны невооруженным глазом и при небольшой обработке, например, кипятком, совсем не погибают. Но вот желудочно-кишечный тракт, который они затем поражают, серьезно страдает. Китайские врачи-инфекционисты отмечают, что некоторые паразиты могут полностью заполнять все подкожные ткани человека, а некоторые виды червей способны вырастать в кишечнике, а затем мигрировать в мозг и подобные случаи всегда имеют летальный исход. Если же рыба используется не свежая, то и это часто становится причиной заболеваний. Лежалое филе накапливает в себе разные болезнетворные бактерии и употребление такого блюда может вызвать сильнейшие отравления и бактериальные инфекции. Совсем недавно в Москве был зафиксирован смертельный случай; клиентка одного из интернет-доставщиков блюд японской кухни погибла после того, как поужинала привезенными роллами. Патологоанатомы установили, что смерть девушки наступила от отравления неизвестным ядом. Но в этом трагическом инциденте еще не поставлена точка и следственные органы только устанавливают причину появления яда в организме погибшей.

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