В Волгограде к чемпионату мира придумали замену котлете по-киевски

Волгоградские кафе во время чемпионата мира накормят гостей сталинградской кашей с бычьими хвостами и царицынским тортом из ржаной муки.

Чтобы удивить футбольных фанатов со всего мира не только зрелищами, волгоградские повара решили приготовить блюда с местным акцентом. Авторы новых гастрономических изысков уверены, что все угощения состоят из очень простых, но уникальных ингредиентов.

— На завтрак туристы могут попробовать волжскую яичницу, пожаренную на местном горчичном масле и украшенную гренками из бородинского хлеба, — рассказывают волгоградские повара. — Первым блюдом станет уха из осетра. Яркий оттенок ей придаст та же гренка из бородинского хлеба, смазанная нашей горчицей.

Для туристов — гурманов в волгоградское меню включили две каши. Перловку с бычьими хвостами и колечками обжаренного лука повара назвали сталинградской. А вот те, кто хочет попробовать вареное пшено с карамелизированными яблоками и секретной добавкой, могут смело заказывать иловлинскую кашу.

— Волгоградский акцент получил даже привычный всем винегрет, — рассказывают авторы новых блюд. — Все печеные овощи для салата мы сдобрим горчичным маслом. Без нашей коронной заправки не обойдется и салат ахтубинский. Рецепт максимально прост: помидоры, лук, малосольные огурчики и несколько капель нашего масла.

Повара советуют не зацикливаться на котлетах по-киевски и расширять свои гастрономические интересы. Рыбный фарш и сытная начинка из отварного яйца и каймака — несмотря на всю простоту ингредиентов и традиционную подачу, авторы блюда обещают незабываемый вкус.

— И, наконец, десерт. Всех гостей города, которые хотят познакомиться с волгоградской кухней, угостят царицынским тортом, — добавили авторы новых блюд из академии гастрономии DiVo. — Коржи из ржаной муки с черносливом будут смазаны кремом из карамелизированной сгущенки и каймака. Сверху аппетитный торт украсит пралине.

Где можно попробовать блюда из волгоградского меню, пока не уточняется.