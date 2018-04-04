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В Волгограде к чемпионату мира придумали замену котлете по-киевски
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В Волгограде к чемпионату мира придумали замену котлете по-киевски 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоградские кафе во время чемпионата мира накормят гостей сталинградской кашей с бычьими хвостами и царицынским тортом из ржаной муки.
Чтобы удивить футбольных фанатов со всего мира не только зрелищами, волгоградские повара решили приготовить блюда с местным акцентом. Авторы новых гастрономических изысков уверены, что все угощения состоят из очень простых, но уникальных ингредиентов.
— На завтрак туристы могут попробовать волжскую яичницу, пожаренную на местном горчичном масле и украшенную гренками из бородинского хлеба, — рассказывают волгоградские повара. — Первым блюдом станет уха из осетра. Яркий оттенок ей придаст та же гренка из бородинского хлеба, смазанная нашей горчицей.
Для туристов — гурманов в волгоградское меню включили две каши. Перловку с бычьими хвостами и колечками обжаренного лука повара назвали сталинградской. А вот те, кто хочет попробовать вареное пшено с карамелизированными яблоками и секретной добавкой, могут смело заказывать иловлинскую кашу.
— Волгоградский акцент получил даже привычный всем винегрет, — рассказывают авторы новых блюд. — Все печеные овощи для салата мы сдобрим горчичным маслом. Без нашей коронной заправки не обойдется и салат ахтубинский. Рецепт максимально прост: помидоры, лук, малосольные огурчики и несколько капель нашего масла.
Повара советуют не зацикливаться на котлетах по-киевски и расширять свои гастрономические интересы. Рыбный фарш и сытная начинка из отварного яйца и каймака — несмотря на всю простоту ингредиентов и традиционную подачу, авторы блюда обещают незабываемый вкус.
— И, наконец, десерт. Всех гостей города, которые хотят познакомиться с волгоградской кухней, угостят царицынским тортом, — добавили авторы новых блюд из академии гастрономии DiVo. — Коржи из ржаной муки с черносливом будут смазаны кремом из карамелизированной сгущенки и каймака. Сверху аппетитный торт украсит пралине.
Где можно попробовать блюда из волгоградского меню, пока не уточняется.
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