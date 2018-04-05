Шоколадный кулич

Вам понадобится:

молоко — 250 г мука — 350 г какао — 50 г масло сливочное — 100 г сахар — 150 г желтки — 2 шт.

дрожжи — 15 г клюква сушеная — 90 г грецкие орехи — 100 г шоколад темный — 150 г цедра апельсина — 30 г карамель готовая — 100 г Приготовление:

Молоко, дрожжи, сахар и 50 г муки тщательно перемешать, отставить в сторону. После того, как опара начнет подниматься, замесить тесто, добавив в него какао, оставшуюся муку, сливочное масло и желтки. Тесто должно подняться, после чего нужно наполнить им формочки и поставить в печь на 20 минут при температуре 180 градусов. Темный шоколад растопить на водяной бане, перелить в отдельную емкость. После того, как куличи будут готовы, полить сверху темным шоколадом, можно украсить карамелью, цедрой апельсина, сушеной клюквой и грецким орехом. Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана