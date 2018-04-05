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Шоколадный кулич
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Шоколадный кулич 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
молоко — 250 г  мука — 350 г  какао — 50 г  масло сливочное — 100 г  сахар — 150 г  желтки — 2 шт.
дрожжи — 15 г  клюква сушеная — 90 г  грецкие орехи — 100 г  шоколад темный — 150 г  цедра апельсина — 30 г  карамель готовая — 100 г  Приготовление:
Молоко, дрожжи, сахар и 50 г муки тщательно перемешать, отставить в сторону. После того, как опара начнет подниматься, замесить тесто, добавив в него какао, оставшуюся муку, сливочное масло и желтки. Тесто должно подняться, после чего нужно наполнить им формочки и поставить в печь на 20 минут при температуре 180 градусов. Темный шоколад растопить на водяной бане, перелить в отдельную емкость. После того, как куличи будут готовы, полить сверху темным шоколадом, можно украсить карамелью, цедрой апельсина, сушеной клюквой и грецким орехом. Приятного аппетита!
Фото: архив ресторана
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