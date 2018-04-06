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Вьетнамские власти ополчились на каменные гениталии
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Вьетнамские власти ополчились на каменные гениталии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Министерство культуры Вьетнама издало указ, запрещающий делать гениталии у статуй. Об этом сообщает Reuters.
«Создание и выставление на всеобщее обозрение статуй [с изображением гениталий] содержит неприемлемые для вьетнамской культуры символы», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что такие скульптуры «оказывают негативное влияние на общественное чувство прекрасного».
О каких именно изваяниях идет речь, в министерстве не уточняют. Однако, как пишет агенство, указ последовал за распространением по сети фотографий обнаженных статуй на одном из курортов страны.
Гостиница в городе Хайфон привлекла внимание общественности, когда по просьбе властей прикрыла каменные гениталии 12 статуй на своей территории купальниками и мини-юбками. Позже некоторые предметы одежды заменили на листья и гроздья винограда. Фотографии ранее публиковало издание Saigoneer.
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