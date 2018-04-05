Пост сдал: как без вреда для здоровья вернуться к привычному рациону по окончании Великого поста

Великий пост — самый строгий и продолжительный из всех. Не удивительно, что по его окончании праздничное застолье бывает долгим и обильным. Пасхальный стол, по русской традиции, должен ломиться от сытных блюд, каждое из которых так и просится в рот. А потом праздник заканчивается болями в желудке и обострением хронических заболеваний.

Между тем, чтобы избежать неприятных последствий переедания, вовсе не нужно отказываться от угощения. Достаточно помнить несколько простых правил рационального питания.

Шаг за шагом

Главный совет постящимся: возвращение к привычному рациону должно быть постепенным и занимать минимум 7-8 дней, а лучше — до двух недель. За время длительного отказа от животной и жирной пищи организм перестраивает обмен веществ и весь процесс функционирования пищеварительного тракта. Это серьёзный стресс, после которого для возвращения к прежнему ритму желудку и кишечнику требуется время.

В праздники врачи «скорой» работают в авральном режиме, а количество пациентов, госпитализированных с панкреатитами, холециститами и обострениями гастрита резко возрастает: так многие расплачиваются за банальное переедание. К слову, то, что «приступы» послепасхального обжорства играют на Руси роковую роль и вредят здоровье, а порой и уносят жизни, отмечал еще Михаил Ломоносов

О необходимости постепенного входа и выхода в режим диеты со строгими ограничениями стоит помнить и тем, кто решил попробовать разгрузочные дни или краткосрочные голодания. Это вовсе не безобидные эксперименты: любое изменение рациона требует подготовки, а лучше всего — консультации с диетологом.

Мясо — не сразу

В первые дни после окончания поста лучше питаться дробно, небольшими порциями, каждые 2,5-3 часа. Такой режим позволяет равномерно распределить нагрузку на желудок, что особенно важно при наличии в анамнезе хронических заболеваний. Начинать возвращение к привычному рациону диетологи советуют с нежирных кисломолочных продуктов: они хорошо усваиваются организмом. Яйца, напротив, — тяжелая пища, лучше вводить их в меню постепенно. В первые дни съедайте не больше одного в сутки.

Мясные и рыбные блюда стоит снова начинать есть только на третий-четвертый день. Причём предпочтение следует отдавать постному мясу и рыбе нежирных сортов, например треске или судаку.

Не стоит сочетать мясные и рыбные блюда с гарнирами из грибов и бобовых: необходимость переваривать и животные и растительные белки становится двойной нагрузкой для организма. Зато зелень ешьте в любых оличетвах. Её волокна способствуют пищеварению.

Сливки, твердый сыр, жирный творог, сдобная выпечка — тяжелая пища. Лучше дождаться, когда организм адаптируется к новому рациону и только потом отдать дань сладким куличам и творожной пасхе.

Парим, варим, запекаем

Отдавайте предпочтение варёным, тушёным, приготовленным на пару или запечённым в духовке блюдам. Жареная пища, и, тем более, приготовленная во фритюре, может серьезно подорвать работу пищеварительной системы и вызвать обострение хронических заболеваний. Лучше воздержаться от обжаренных в масле сухариков, чипсов, соленых орешков и прочего фастфуда, а также солений, маринадов, копченостей. Острая пища раздражает слизистые оболочки желудка и кишечника и очень плохо переваривается.

С пользой для здоровья

Не забывайте о питьевом режиме. Норма потребления жидкости в день — до полутора-двух литров. В неё входит не только вода, но и все напитки и жидкая пища, такие как чаи, супы, морсы и соки.

Не запивайте пищу газированными напитками (особенно сладкими и содержащими алкоголь). Поменьше солите блюда: при выходе из поста организм и так усиленно запасает воду, что чревато отеками, и создаёт нежелательную нагрузку на сердце.

Идеальным завтраком в первые дни по завершении поста станет каша на воде. Улучшить пищеварение и обеспечить организм витаминами помогут настой шиповника, клюквенный или брусничный морс, приготовленный из мороженых ягод (пакетизированные морсы и соки принесут больше вреда, чем пользы).

А на праздничный стол в Пасху стоит поставить нарезанный тонкими дольками лимон или имбирный лимонад: он также улучшает пищеварение, помогает работе поджелудочной железы и снимает чувство тяжести в желудке, если в праздник вы всё же не удержитесь от лишнего куска ароматного кулича.