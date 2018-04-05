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«Зеленое ризотто, зеленый горошек»
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«Зеленое ризотто, зеленый горошек» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Рис карнаролле — 150 г  Бульон овощной — 230 г  Авокадо — 60 г  Спаржа — 30 г  Лук репчатый — 100 г  Горохорое пюре — 90 г  Соль — 1 г  Масло оливковое — 20 мл  Лимонный сок — 5 г  Кресс в ассортименте — 1 г  Приготовление:
На оливком масле обжарить репчатый лук 3 минуты. Высыпать сухой рис и затем постепенно вливать овощной бульон на среднем огне, потостоянно помешивая. Так в течении 13-18 минут, до состояния риса аль денте, пока не выпарится весь бульон. Добавить гороховое пюре, лимонный сок и нарезанное мелким кубиком авокадо (40 г). Другие 20 г авокадо припечь насовороде (повара опаливают фрукт специальной горлкой), нарезать более крупным купиком и оставить на украшение блюда. Выложить ризоттто на тарелку, сверху поместить авокадо и спаржу, украсить крессом.
Приятного аппетита!
Фото: архив ресторана
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