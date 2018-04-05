«Зеленое ризотто, зеленый горошек»

Вам понадобится:

Рис карнаролле — 150 г Бульон овощной — 230 г Авокадо — 60 г Спаржа — 30 г Лук репчатый — 100 г Горохорое пюре — 90 г Соль — 1 г Масло оливковое — 20 мл Лимонный сок — 5 г Кресс в ассортименте — 1 г Приготовление:

На оливком масле обжарить репчатый лук 3 минуты. Высыпать сухой рис и затем постепенно вливать овощной бульон на среднем огне, потостоянно помешивая. Так в течении 13-18 минут, до состояния риса аль денте, пока не выпарится весь бульон. Добавить гороховое пюре, лимонный сок и нарезанное мелким кубиком авокадо (40 г). Другие 20 г авокадо припечь насовороде (повара опаливают фрукт специальной горлкой), нарезать более крупным купиком и оставить на украшение блюда. Выложить ризоттто на тарелку, сверху поместить авокадо и спаржу, украсить крессом.

Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана