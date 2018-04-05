Стрекозы, летучие мыши и шоколад: 9 самых необычных супов в мире

5 апреля в мире отмечают очередной необычный праздник — Международный день супа. Щи, борщ, луковый суп и гаспачо, мисо-суп и том-ям — без этих родных или более экзотических супов из разных концов света мы свою жизнь уже не представляем. А как насчет более радикальных и непривычных вариантов? О самых необычных супах со всего мира читайте в материале портала Москва 24.

Пивной суп получил распространение еще в средневековой Европе, где его подавали на завтрак, а иногда — в качестве соуса, которым поливали хлеб. Стандартными ингредиентами супа выступали поджаренная в масле мука, пиво, сыр, иногда — картофель. Сегодня пивной суп готовят в странах, славящихся пивом — свои версии блюда существуют в Ирландии, Бельгии и Баварии, а в качестве главных ингредиентов могут выступать как тот же сыр, так и фрикадельки или колбаски.

Во Вьетнаме существует особая разновидность холодного супа, которую делают из птичьих потрохов, бобов, арахиса, мяты и свежей утиной крови. После приготовления кровяной суп замораживают, чтобы он загустел, и едят охлажденным. Среди местных блюдо пользуется большой популярностью и часто продается в вагончиках с уличной едой.

Распространенное блюдо на индонезийском острове Бали — суп из стрекоз. Насекомых ловят с помощью специальных липких палочек, затем обрывают им крылья и варят в кокосовом молоке с добавлением куркумы и других специй.

Одно из самых дорогих блюд в мире — традиционный китайский суп из птичьих гнезд, стоимость которого может доходить до двух тысяч долларов за килограмм. Этот деликатес, доступный лишь состоятельным людям, известен уже более четырехсот лет. Суп имеет желеобразную структуру, так как по сути гнезда сооружаются птицами из собственной слюны — таким образом, опосредованно она и является главным ингредиентом супа. В то же время его цвет может варьироваться от белого до темно-коричневого и зависит от вида птиц и их рациона.

Необычный хлебный суп существует в Латвии. Это знаменитое блюдо, которое входит в обязательную программу «кулинарных впечатлений» для всех посетителей Риги, готовят из ржаного хлеба, сахара и сухофруктов и едят в качестве десерта. Кстати, хлебный суп — один из немногих в нашем списке, который с легкостью можно приготовить самостоятельно дома. Главное — выбрать хороший хлеб. Лучше всего, конечно же, «Рижский».

Острова Палау, расположенные в Тихом океане, известны немногим. Оно неудивительно — их население составляет чуть больше 21 тысячи человек, но тем временем национальная кухня палаусцев может похвастаться одним жутким блюдом, сделавшим их родину знаменитой среди любителей странных кулинарных экспериментов. Именно здесь готовят суп из летучих мышей. Используя для его приготовления кокосовое молоко, имбирь и другие приправы, местные жители кидают главный ингредиент в кипяток живьем, не разделывая.

Суп с кордицепсом — грибом, растущим в горах Тибета, не был бы таким необычным, если бы не его стоимость, доходящая до десятков тысяч долларов за килограмм главного ингредиента. Такой скачок произошел относительно недавно — еще полвека назад кордицепс почти ничего не стоил. Сегодня же этот необычный гриб, похожий на спичку, стал объектом настоящей охоты. Это связано с теми целебными свойствами, которые ему приписывают: говорят, он не только повышает выносливость, но и излечивает буквально все заболевания. И пока научность этих мнений не доказана, гриб продолжают продавать по астрономическим ценам.

Следующее блюдо не является традиционным — суп с лапшой и шоколадом был придуман пару лет назад специально для одного из японских ресторанов в преддверии Дня всех влюбленных. В честь праздника повара придумали новый рецепт традиционного японского супа рамен, сочетав при готовке необычные ингредиенты. Для этого всем знакомое блюдо с зеленью, перцем и свининой дополнили шоколадным бульоном в отдельной тарелке, куда и предполагалось макать лапшу.

Традиционный корейский суп из собаки, являющийся одним из самых распространенных национальных блюд, несмотря на критику со стороны Запада о нарушении прав животных, все еще распространен в Южной Корее. Его можно легко найти во многих ресторанах по всей стране. Это неудивительно, ведь собачье мясо еще в 2006 году занимало в стране четвертое место по популярности после говядины, курицы и свинины.

Лиза Минаева