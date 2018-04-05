Ещё
Секреты красоты солнечных бразильянок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секреты красоты солнечных бразильянок 

Fraufluger.ru 48 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Бразильскую женщину сложно представить без загара. Действительно, загорелая кожа возведена у бразильянок в культ. В этой стране загорают все, от школьников до пенсионеров, благо жаркий климат Бразилии помогает поддерживать смуглый тон кожи круглый год. Секреты красоты солнечных бразильянокМы уже писали о секретах красоты корейских девушек и о том,
как они поддерживают молодость своей кожи. В этом материале мы переместимся в  солнечную Бразилию и узнаем, что же такое красота по-бразильски.
Кокосовое масло — одно из средств, которое помогает бразильским
женщинам поддерживать свою красоту. Чаще всего кокосовое масло они используют для  придания волосам объема, бразильянки очень любят пышные прически.
Кокосовое масло добавляют в косметику для волос, используют для салонных
процедур и просто ополаскивают им волосы.
Еще одно натуральное средство бразильянок — ягоды асаи.
Во-первых, они известны как отличное антивозрастное средство, что согласитесь
уже крайне важно для поддержания вечной красоты. Плюс ко всему ягоды
благотворно влияют на здоровье и помогают в борьбе с лишним весом.
Впрочем, бразильянок с детства учат любить свое тело,
поэтому они редко сидят на диетах и пытаются скинуть лишние килограммы. Пышные
формы в Бразилии считаются стандартами красоты и для их достижения бразильянки
не боятся обратиться к помощи пластического хирурга. Бразилия вторая страна в  мире, после США, по количеству операций. Бразильянки гордятся своей фигурой, но  всегда готовы усовершенствовать её.
В Бразилии вы легко сможете встретить женщин без макияжа, но  никогда без маникюра или педикюра. За состоянием ногтей в Бразилии следят также
тщательно, как за загаром.
Косметика для бразильянок — это возможность выделиться и  создать свой неповторимый и необычный образ, даже если в нем им предстоит
отправиться на работу в офис. Они смело экспериментируют с макияжем, добавляют
блестки, необычные хайлайтеры и неоновые подводки.
Fraufluger.ru: последние новости
15 средств с термальной водой, которые стоит иметь всегда под рукой Валерия и Иосиф Пригожин стали родителями двойни? Вечный вопрос: Как бороться с постакне на лице?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова показала фото в семейных трусах49
Блогер раскрыла секрет подтянутых ягодиц на фото22
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына50
Почему не стоит брить подмышки63
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела53
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение