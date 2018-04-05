Секреты красоты солнечных бразильянок

Бразильскую женщину сложно представить без загара. Действительно, загорелая кожа возведена у бразильянок в культ. В этой стране загорают все, от школьников до пенсионеров, благо жаркий климат Бразилии помогает поддерживать смуглый тон кожи круглый год. Секреты красоты солнечных бразильянокМы уже писали о секретах красоты корейских девушек и о том,

как они поддерживают молодость своей кожи. В этом материале мы переместимся в солнечную Бразилию и узнаем, что же такое красота по-бразильски.

Кокосовое масло — одно из средств, которое помогает бразильским

женщинам поддерживать свою красоту. Чаще всего кокосовое масло они используют для придания волосам объема, бразильянки очень любят пышные прически.

Кокосовое масло добавляют в косметику для волос, используют для салонных

процедур и просто ополаскивают им волосы.

Еще одно натуральное средство бразильянок — ягоды асаи.

Во-первых, они известны как отличное антивозрастное средство, что согласитесь

уже крайне важно для поддержания вечной красоты. Плюс ко всему ягоды

благотворно влияют на здоровье и помогают в борьбе с лишним весом.

Впрочем, бразильянок с детства учат любить свое тело,

поэтому они редко сидят на диетах и пытаются скинуть лишние килограммы. Пышные

формы в Бразилии считаются стандартами красоты и для их достижения бразильянки

не боятся обратиться к помощи пластического хирурга. Бразилия вторая страна в мире, после США, по количеству операций. Бразильянки гордятся своей фигурой, но всегда готовы усовершенствовать её.

В Бразилии вы легко сможете встретить женщин без макияжа, но никогда без маникюра или педикюра. За состоянием ногтей в Бразилии следят также

тщательно, как за загаром.

Косметика для бразильянок — это возможность выделиться и создать свой неповторимый и необычный образ, даже если в нем им предстоит

отправиться на работу в офис. Они смело экспериментируют с макияжем, добавляют

блестки, необычные хайлайтеры и неоновые подводки.