Орловские магазины продолжают продавать «ненастоящий» творог

В Орловской области сотрудники регионального референтного центра Россельхознадзора в постоянном режиме проводят исследования на определение фальсифицированной пищевой продукции.

По информации ведомства, с начала 2018 года было выдано 44 экспертных заключения о фальсификации молочной продукции растительными жирами. Из них 7 заключений касались творога, который не соответствует нормативным документам. Данные пробы не соответствовали критериям, которые которые позволяют называть продукт творогом.

Одним из приоритетных направлений мониторинга является экспертиза творога 9% жирности. Существует несколько способов фальсификации данного продукта: снижение пищевой ценности, использование не молочных видов сырья, добавление растительных масел, фальсификация белкового азота и изменение видовой характеристики продукции.

В первую очередь эксперты обращают внимание не был ли молочный жир заменен на растительный. Частичная или полная замена жировой фазы творога на растительные жиры или заменители молочного жира с сохранением слова «творог» в наименовании продукта вводит в заблуждение потребителей.