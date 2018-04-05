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Орловские магазины продолжают продавать «ненастоящий» творог
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Орловские магазины продолжают продавать «ненастоящий» творог 

РИА 57 32 минуты назад
Фото: РИА 57
В Орловской области сотрудники регионального референтного центра Россельхознадзора в постоянном режиме проводят исследования на определение фальсифицированной пищевой продукции.
По информации ведомства, с начала 2018 года было выдано 44 экспертных заключения о фальсификации молочной продукции растительными жирами. Из них 7 заключений касались творога, который не соответствует нормативным документам. Данные пробы не соответствовали критериям, которые которые позволяют называть продукт творогом.
Одним из приоритетных направлений мониторинга является экспертиза творога 9% жирности. Существует несколько способов фальсификации данного продукта: снижение пищевой ценности, использование не молочных видов сырья, добавление растительных масел, фальсификация белкового азота и изменение видовой характеристики продукции.
В первую очередь эксперты обращают внимание не был ли молочный жир заменен на растительный. Частичная или полная замена жировой фазы творога на растительные жиры или заменители молочного жира с сохранением слова «творог» в наименовании продукта вводит в заблуждение потребителей.
Сообщение Орловские магазины продолжают продавать «ненастоящий» творог появились сначала на РИА 57.
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