Лосось, запеченный в масле

Блюда из лосося пользуются огромной популярностью у приверженцев здорового питания. Красная рыба включает в себя множество питательных микроэлементов, является прекрасным диетическим продуктом и чрезвычайно полезна для организма.

Среди многообразия техник приготовления хозяйкам особенно полюбился лосось, приготовленный в сливочном масле в духовке. Правильно запеченное мясо лосося не теряет в процессе термической обработки полезные вещества, имеет приятную структуру, обладает нежным вкусом и пленительным ароматом.

Под проточной водой промыть рыбу. Положить лосось на разделочную доску и разрезать на куски шириной 4-6 см.

Разрезать пополам лимон или лайм. В подготовленной емкости разложить кусочки рыбы. Обсыпать мясо специями, солью и сбрызнуть лимонным соком (или соком лайма).

В отдельную тару поместить сливочное масло и растопить его на небольшом огне. Мелко нарубить укроп и отправить его в тару с растопленным сливочным маслом.

Равномерно выложить в емкости для запекания кусочки рыбы и полить их сливочным маслом с укропом. Дать лососю пропитаться в течение 30 минут.

Разогреть духовку до 180 градусов. Поместить в нее противень с рыбой на 20 минут. В это время нарезать дольками лимон или лайм, нарубить зелень петрушки.

Перед подачей рыбу украшают тоненькими дольками лимона (лайма) и зеленью петрушки. В качестве гарнира к блюду подают спаржу.