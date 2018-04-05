Как готовить овощи, чтобы они не теряли полезных свойств?

Овощи — ценный источник витаминов, минералов, клетчатки и других полезных веществ. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять в день как минимум пять овощей. При этом их можно есть не только в сыром виде, но и варить, запекать, готовить на гриле. Сложность состоит только в том, что овощи потеряют полезные свойства под действием высоких температур, если их неправильно приготовить.

Рассказываем, как готовить разные виды овощей, чтобы они не теряли своих полезных свойств под действием высоких температур. Пусть ваш рацион состоит только из самых полезных блюд.

Зеленые овощи считаются самыми полезными и питательными. Они представляют собой ценный источник антиоксидантов, витаминов, минералов, которые укрепляют иммунитет и благоприятно влияют на организм человека, в частности на пищеварительную, нервную и сердечно-сосудистую систему. К ним относятся брокколи, шпинат, болгарский перец, кабачки, спаржа, стручковая фасоль, горох.

Зеленые овощи лучше долго не варить. В идеале их следует готовить на пару — при таком способе термическое воздействие минимально. Если есть необходимость опустить овощи непосредственно в воду, то лучше в кипящую. Такой способ поможет сохранить больше пользы в плодах и воспрепятствует разрушению витамина С.

Белые овощи не сильно уступают зеленым по своему составу. В них так же содержится большое количество витаминов, минералов, клетчатки и других питательных веществ. Самые популярные белые овощи — цветная капуста, кольраби, лук, картофель.

Чтобы приготовить белые овощи с минимальной потерей полезных веществ, старайтесь варить их в кипящей воде и обжаривать на сильном огне без крышки. Длительное термическое воздействие негативно влияет на состав таких овощей. Белые овощи также можно не варить до полной готовности. Оставьте их аль денте на плите — овощи сами дойдут до нужной кондиции. Они не разварятся и сохранят в себе больше ценных веществ.

Большой популярностью пользуются овощи желтых и оранжевых оттенков: морковь, тыквы, сладкий картофель. Они содержат в своем составе ценный бета-каротин, который в организме человека преобразуется в витамин А, а также многие другие полезные вещества: витамины, минералы, антиоксиданты, сахара и органические кислоты.

Чтобы сохранить максимум пользы в таких овощах, их ни в коем случае нельзя переваривать. Тогда овощи потеряют свой насыщенный цвет, а это значит, что содержание полезного каротина в этих плодах станет меньше. Лучше готовить желтые и оранжевые овощи на пару или готовить в кипящей воде под плотно закрытой крышкой в течение нескольких минут.

Овощи темных цветов (к примеру, баклажаны и свекла) также очень полезны и приносят организму лишь пользу. При этом их, как правило, можно поварить чуть подольше, чем зеленые и белые овощи, потому что им нужно немного больше времени, чтобы дойти до кондиции и стать мягче. При этом переваривать такие овощи тоже не стоит, иначе часть полезных свойств неминуемо покинет плоды. Выбирайте следующие способы приготовления: гриль, варка в кипящей воде, запекание.