Более 30 видов куличей и кексов смогут попробовать москвичи на фестивале «Пасхальный дар»

На фестивале «Пасхальный дар», который пройдет в Москве с 7 по 15 апреля, жители и гости столицы смогут попробовать свыше 30 видов куличей и праздничных кексов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Гостям фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет с 7 по 15 апреля, предложат более 30 видов куличей и праздничных кексов. В их числе сибирский пасхальный кулич с кедровым орехом и еловой щепой, куличи с сухофруктами и грецким орехом, кексы с инжиром или кумкватом (цитрусовые). Из напитков можно будет выбрать ягодные морсы, монастырский безалкогольный сбитень и квас», — говорится в сообщении.

Также на площадках фестиваля гости смогут попробовать и другие праздничные угощения. Например, в Климентовском переулке им предложат яйца из шоколада ручной работы. Украшенные пасхальной росписью куриные, перепелиные и цесариные яйца будут представлены на улице Кузнецкий Мост около ЦУМа . Многие также смогут попробовать расписные страусиные яйца весом более килограмма. На этой же площадке можно будет приобрести куличи с инжиром, кумкватом, а также ванильную пасху с апельсиновым мармеладом, шоколадным печеньем или засахаренной сиренью и пирожки из творожного теста.

«На площади Революции гостей будут ждать пончики с финиковым медом, кленовым сиропом и цукатами, пасхальные медовые пряники, куличи по старинным рецептам — с сухофруктами и грецкими орехами. Там же можно будет перекусить тушеной капустой по-баварски с мюнхенскими колбасками или жареной кукурузой с сыром пармезаном под чесночным соусом. Из более сытных блюд можно будет выбрать пасхальный хлебчик с телятиной и кислым молоком или утиную похлебку в хлебном каравае», — отмечается в материале.

На Манежной площади и в Камергерском переулке гости фестиваля смогут купить напитки, изготовленные по старинным русским рецептам: безалкогольную медовуху, медово-лимонную сыту — медовый напиток с лимоном — и монастырский взвар — густой компот из сухофруктов. Из выпечки можно будет попробовать итальянские куличи — кексы панеттоне с изюмом — и пасхальную яблочную шарлотку, а также ореховый десерт с халвой.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 7 по 15 апреля на 38 площадках в разных частях города. На каждой из площадок пройдут мастер-классы и спектакли, а также будут продавать пасхальную продукцию.

Главной темой фестиваля станет благотворительность, помощь тем, кто нуждается в ней. Поэтому 5% от стоимости каждой покупки будет перечислено в благотворительные фонды. Все желающие также смогут пожертвовать деньги и передать подарки нуждающимся. Впервые на одной из площадок фестиваля пройдет акция помощи питомцам московских приютов. Также между площадью Революции и Манежной площадью организуют благотворительное поле для гольфа, где гости фестиваля смогут поиграть со знаменитостями. Для участия потребуется перечислить пожертвование с помощью СМС-сообщения.

Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в Москве каждую весну с 2014 года. В прошлом году его площадки посетили свыше трех миллионов человек.