Курильщики любят плотно поесть

Курильщики едят более калорийную пищу, чем те, кто не курит, сообщает газета «Вечерняя Москва» . К такому выводу пришли американские ученые.

При этом курящие люди тратят больше энергии, чтобы переварить пищу. Она уходит на то, чтобы очистить организм от никотина. Сам он только усиливает чувство голода. Поэтому попытки похудеть для курильщиков могут закончиться ничем: диеты приводят к большему стрессу для организма, в итоге человек ест много — и не всегда он ограничивается здоровой пищей.

Так, исследования показали, что средняя энергетическая плотность рациона курильщика — 2,02 килокалорий/грамм. А у некурящих — 1,79 килокалорий/грамм. К тому же последние предпочитают «здоровый» вариант — овощи, фрукты, злаки, орехи.

Те, кто бросил курить, потребляют в среднем 1,84 килокалорий/грамм. Чтобы не располнеть, им рекомендуется есть продукты, насыщенные энергией, а также соблюдать баланс энергетической плотности. Так, их рацион должны составлять фрукты, овощи, супы и рис. Не стоит злоупотреблять солеными закусками и сладостями.

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