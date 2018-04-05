Какое мясо самое вредное?

Чтобы ответить на вопрос, употребление какого мяса вреднее всего для человека, французские ученые провели целое исследование. Они сосредоточились именно на сортах мяса, и по результатам исследования самым вредным оказалась свинина (как и следовало ожидать), а на втором месте расположилась баранина.

Такая вредная свинина

Вред свинины для человека объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, в ней содержится большое количество жира. Доля его, в зависимости от породы свиньи, может достигать 70%. Во-вторых, свинина богата холестерином, который является главным источником проблем с сердечно-сосудистой системой. Но и это еще далеко не все.

По утверждению ученых, в свинине содержится гормон роста, способный вызывать развитие воспалительных процессов, гипертрофию и набухание тканей — ожирение, акромегалию, патологические разрастания, включая злокачественные опухоли. При употреблении свинины гормон роста поступает в организм, стимулируя развитие опасных заболеваний.

Свинина содержит гистамин, способствующий развитию воспалительных процессов — фурункулеза, тромбофлебита, аппендицита, флегмон, абсцессов и различных аллергических заболеваний, таких как крапивница, экзема, нейродермит, дерматит и т.д. Кстати, при лечении этих болезней нередко из рациона исключают свинину в любом ее виде, в том числе и колбасу. Опыты, проведенные на животных, показали, что инъекции гистамина способны вызвать язву желудка, зуд, сенную лихорадку, бронхиальную астму, вазомоторный ринит и сердечную аритмию. Пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, употребление свинины запрещается еще и по этой причине.

Кроме того, свинина в большей степени, чем остальное мясо, заражена паразитами. Самые опасные из них — свиной цепень, трихинеллезные глисты, нематоды, аскариды. Все они с удовольствием поселяются в организме человека, попадая в него вместе с плохо прожаренным мясом, и вызывают очень опасные заболевания. При употреблении свинины также можно заразиться и некоторыми бактериальными болезными — паратифом, холерой, бруцеллезом, свиной рожей и даже туберкулезом.

… И баранина

Баранина заняла второе место в списке самого вредного мяса по другим причинам. В ней низкая доля белка, всего до 16%, тогда как у телятины, например, этот показатель достигает 20%. К тому же мышечные волокна баранины, особенно мяса немолодого животного, довольно жесткие. Это препятствует его усвоению. Еще одна причина — бараний жир. Все животные жиры состоят из олеиновой, пальмитиновой и стеариновой жирных кислот. Самая тугоплавкая из них — стеариновая, а именно она и содержится в бараньем жире в самом большом количестве — до 30%. Остывшая баранина немедленно покрывается белой жирной пленкой, этот тугоплавкий жир очень плохо переваривается и усваивается. Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени, повышенным артериальным давлением и атеросклерозом баранину употреблять не рекомендуется. Кстати, даже тем, кто полностью здоров, лучше есть мясо молодого барашка и в отварном виде.

Варить или жарить?

Вред, который мясо может нанести организму, зависит и от способа приготовления. Самым безопасным считается отваривание или приготовление на пару. В паровом мясе, по утверждению ученых, все полезные вещества сохраняются практически полностью Самое вредное — жареное мясо. В процессе жарки под воздействием высоких температур вырабатывается большое количество канцерогенов, которые при частом употреблении в пищу жареного мяса накапливаются в организме и могут спровоцировать развитие опухолей.