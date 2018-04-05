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На Южном Урале закрыли кулинарию, где блюда готовились в антисанитарии
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На Южном Урале закрыли кулинарию, где блюда готовились в антисанитарии 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В селе Коелга Еткульского района закрыли магазин по изготовлению и продаже кулинарной продукции из-за нарушения санитарных норм, сообщают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили 16 нарушений. Блюда готовились и продавались в одном помещении. Посуду мыли в раковине, в которой посетители мыли руки.
"Уборочный инвентарь для помещения и туалета не был промаркирован и хранился в производственном помещении, также отсутствовала маркировка на столах, разделочных досках и ножах. Готовая продукция, выставленная на продажу, хранилась в неохлаждаемой витрине, в холодильнике на полках тесно соседствовали сырое мясо и готовые продукты, для обработки зелени, овощей и яиц отсутствовали маркированные емкости", — рассказывают в ведомстве.
Кроме того, у работников кухни не было санкнижек, личные вещи кулинаров, в том числе верхняя одежда и обувь, хранились возле холодильника на полу.
Суд признал вину индивидуального предпринимателя и приостановил деятельность кулинарии на 60 суток.
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