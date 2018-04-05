Настоящие яды, которые мы очень любим есть

Сами того не подозревая, мы каждый день вместе с любимыми продуктами употребляем в пищу смертельные яды, которыми пользовались самые знаменитые отравители всех времен и народов. И стоит лишь немного увеличить дозу или форму употребления обычной еды, как эти яды моментально активизируются. Чтобы этого не произошло, не помешает узнать, где искать, например, цианид или мышьяк, и как с ними быть, чтобы не отказываться от излюбленного лакомства и не исключать из меню привычные блюда.

— Грибы —

Все слышали о смертельной опасности, которую представляют, например, поганки или мухоморы. Но дело в том, что грибы — отдельный вид организмов, которые обладают признаками как растений, так и животных. Все они объединены тем, что могут быть смертельно опасны вне зависимости от названия. При этом даже один ядовитый гриб в партии нормальных может заразить весь объем. Неправильно законсервированные грибы тоже могут стать настоящей отравой.

— Миндаль —

Миндаль — это не орех, как многие привыкли думать. Это один из самых полезных и вкусных видов семян. В кондитерских всего мира это чуть ли не самый популярный ингредиент. И самый лучший миндаль — горький. Но проблем в том, что чем более горек миндаль, тем больше в нем содержится цианида. Перед употреблением горький миндаль нужно обработать особым образом, чтобы удалить яд. Несмотря на такие меры предосторожности, некоторые страны ставят продажу миндаля вне закона, например, Новая Зеландия.

— Вишня —

Вишня вместе с абрикосами и персиками — ближайший родственник миндаля. И в их ядрышках тоже содержится цианид. Его ядовитые соединения также есть в листьях этих деревьев. Если раздробить ядро вишни, можно получить небольшую дозу синильной кислоты. Одной вишней отравиться нельзя, но лучше не грызть ее ядра.

— Яблоки —

Можно добавить яблоки, точнее их семечки, в дружную компанию вишни и персиков. Они содержат цианид в гораздо меньших дозах. И тем не менее не стоит увлекаться поеданием яблок вместе с сердцевиной, поскольку чем больше семечек попадет в ваш организм, тем более велика вероятность получить недомогание.

— Ревень —

Ревень — это очень недооценённое растение, которое знают только те, у кого есть собственные дачи. Если уж он там растет, то ничем его не выведешь. Зато ревень отлично может разнообразить рецепты пудингов и пирогов. Но ревень содержит едкую кислоту, разъедающая сила которой усилится, если смешать измельченные листья с водой и содой. Тем не менее стебли ревеня невероятно вкусны, а корни используются в качестве слабительного средства.

— Томаты —

Томаты, кстати, во всем мире считаются фруктами или ягодами, и лишь в нашей стране и США — овощами. Все это не имеет отношения к тому, что листья и стебли помидоров содержат химическое вещество под названием «Glycoalkaloid», вызывающее сильную нервозность и расстройства желудка. Несмотря на это, они могут использоваться в кулинарии как усилитель вкуса. Правда, перед этим их нужно особым образом обработать.

— Картофель —

Центральный овощ практически во всех меню Европы и Америки, картофель, как и помидоры, содержит сильнодействующий яд в стеблях и листьях. Даже клубнями можно сильно отравиться, если оставить их на свету. О яде свидетельствует зеленый цвет картофелин, который возникает из-за сильной концентрации гликоалкалоидного яда. Если отравиться таким овощем, что бывает довольно редко, сначала можно испытать легкое недомогание, а затем впасть в кому.