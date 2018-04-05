Пасхальные угощения: 3 необычных десерта

390 calories

Шоколадное яйцо с начинкой

Необычный десерт в виде шоколадного яйца со сливочной начинкой и апельсиновым джемом вместо желтка. Шоколадное яйцо с начинкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 390 ккал

Ингредиенты

Шоколад (яйца) 8 шт. Сыр (сливочный) 150 г Сливки 125 мл Сахар (пудра) 30 г Джем (абрикосовый) 2 ст. л. Масло (сливочное) 1 ст. л. Сок (апельсиновый) 2 ч. л. Сок (лимона) ½ ч. л.

Нагрейте острый нож под горячей водой и аккуратно срежьте им верхушки яиц.

Осторожно достаньте игрушки (лучше, если яйца сразу будут пустые). Уберите яйца в холодильник.

Приготовьте начинку: смешайте сливочный сыр с сахарной пудрой, лимонным соком и сливками до состояния однородного крема. Охладите в течение 30 минут.

В другой миске смешайте масло, абрикосовый джем и апельсиновый сок — это будет «желток».

Достаньте заготовки из холодильника. Выложите крем в каждое яйцо, сделайте углубление и добавьте в него немного желтой массы, чтобы получился «желток».

Охладите и подавайте.

77 calories

Печенья-цыплята

Забавные жёлтые печенья для пасхального чаепития. Печенья-цыплята СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 18 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 77 ккал

Ингредиенты

Мука (смесь для лимонного пирога) 1 пачка Мармелад (апельсиновые дольки) 9 шт. Яйца 2 шт. Масло (сливочное или кокосовое) ½ стакана Драже (шоколадные маленькие) горсть

Отрежьте от апельсинового мармелада краешки треугольной формы — это будут клювы цыплят.

Соедините в миске смесь для лимонного пирога, яйца и масло. Замесите тесто.

Слепите из теста 18 шариков среднего размера и 18 шариков маленького.

Соберите на противне «цыплят» из шариков: большой — тело, маленький — голова.

Выложите драже как глаза и мармеладки как клювы.

Выпекайте 10-15 минут в духовке при температуре 200 градусов.

130 calories

Пасхальные кейк-попсы

Эти пирожные на палочке понравятся не только детям, но и взрослым. Пасхальные кейк-попсы СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 130 ккал

Ингредиенты

Хлопья (рисовые воздушные) 6 стаканов Маршмеллоу 300 г Шоколад (белый) 100 г Масло (сливочное) 2 ст. л. Пищевой краситель (гелевый) несколько капель

Сливочное масло и маршмеллоу соедините в миске и растопите в микроволновой печи в течение двух минут.

Добавьте в полученную смесь рисовые хлопья и хорошо размешайте.

Готовую массу распределите ровным слоем на пищевой бумаге и с помощью ножа или формы осторожно вырежьте яйца.

Охладите в морозилке в течение 15 минут.

Достаньте пирожные и воткните в каждое палочку.

Растопите белый шоколад и разлейте по мискам (столько мисок, сколько у вас есть красителей). Добавьте в каждую пару капель красителя и размешайте.

С помощью чайной ложки полейте каждое пирожное разноцветным шоколадом и ещё раз охладите. Готово!

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