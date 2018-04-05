Ещё
Что будет, если есть два банана в день
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если есть два банана в день 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Нет, в мартышку превратиться не получится, хотя иногда хотелось бы. Банан — реальный суперфрукт, способный обеспечить человека целой кучей витаминов, натуральных сахаров, питательных веществ, калием и клетчаткой.
Банан станет отличным перекусом перед тренировкой. Запаса энергии хватит на час-полтора, притом безо всякой тяжести в животе.
Да и хандру, которой многие страдают в конце зимы, пережить на бананах будет гораздо проще. Дело в том, что в этих фруктах содержится триптофан, необходимый нашему организму для синтеза серотонина.
Витамины группы B успокаивают нервную систему, помогая человеку чувствовать себя спокойным и собранным. В общем, хватит перекусывать на работе вредными снэками — возьмите банан!
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье35
Тест: почему у вас на самом деле что-то болит?10
Волочкова показала фото в семейных трусах79
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела55
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение