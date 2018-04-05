Кузбассовцам дали рекомендации по выбору продуктов питания к Пасхе 

Управление Роспотребнадзора по региону опубликовало рекомендации, как выбрать продукты питания к Пасхе. Кузбассовцам рассказали, на что следует обращать внимание прежде всего. Так, сотрудники Роспотребнадзора советуют приобретать продукцию в местах организованной торговли (торговых предприятиях, рынках, ярмарках), проверять срок годности товара перед покупкой, обращать внимание на соблюдение условий хранения. При выборе яиц стоит помнить, что не допускается их продажа в отделах (секциях) организаций торговли, реализующих нефасованные продукты, готовые к употреблению. Кроме того, запрещено продавать яйца с загрязнённой скорлупой, с пороками, с насечкой, «тек», «бой». Также в местах продажи яиц можно попросить проверить их качество на овоскопе. При температуре от 0 до 20 градусов срок хранения диетических яиц составляет не более семи суток, столовых яиц — не более 25 дней. Мытые яйца нельзя хранить более 12 дней, а варёные — не более 36 часов в холодильнике. — Важно знать, что для профилактики заболевания сальмонеллезом перед использованием яйцо необходимо тщательно промыть под проточной водой. Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно это касается детей, — отметили в управлении. Фото: Pixabay
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