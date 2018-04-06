На Пасху Украину будут охранять 22 тысячи бойцов

Об этом сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

По его словам, все подразделения МВД , в том числе Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба, полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи.

«В праздничную ночь к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысяч правоохранителей. Среди них — тысяча военнослужащих Национальной гвардии», — сообщил Яровой.

Он добавил, что сотрудники полиции уже провели обследование почти 6,9 тысяч культовых сооружений по всей Украине.

«В праздничных мероприятиях будут участвовать почти 9 млн граждан. Самые многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях», — добавил Яровой.

Кроме того, с 7 по 9 апреля для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться около 14 тысяч личного состава ГСЧС и 3,9 тысяч единиц спецтехники.

В 2018 году праздник Пасхи приходится на 8 апреля. 9 апреля — выходной день.