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На Пасху Украину будут охранять 22 тысячи бойцов
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На Пасху Украину будут охранять 22 тысячи бойцов 

Украина.ру 46 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.
По его словам, все подразделения МВД, в том числе Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба, полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи.
«В праздничную ночь к охране публичного порядка и безопасности граждан будут привлечены 21,6 тысяч правоохранителей. Среди них — тысяча военнослужащих Национальной гвардии», — сообщил Яровой.
Он добавил, что сотрудники полиции уже провели обследование почти 6,9 тысяч культовых сооружений по всей Украине.
«В праздничных мероприятиях будут участвовать почти 9 млн граждан. Самые многочисленные мероприятия ожидаются во Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях», — добавил Яровой.
Кроме того, с 7 по 9 апреля для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будет привлекаться около 14 тысяч личного состава ГСЧС и 3,9 тысяч единиц спецтехники.
В 2018 году праздник Пасхи приходится на 8 апреля. 9 апреля — выходной день.
А в это время глава Луганской народной республики Леонид Пасечник издал указ о смягчении комендантского часа в пасхальную ночь. Согласно документу, в ночь перед праздником жителям неподконтрольной Украине части Луганской области разрешили передвигаться по улицам после 23.00 — до четырех утра. На следующий день режим комендантского часа возвращается в полной мере.
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