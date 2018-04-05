Как спасти испорченное блюдо

Приготовление пищи — процесс творческий со всеми вытекающими отсюда последствиями. Здесь редко когда можно обойтись без неудач и ошибок. Иногда их причиной является недостаток практики. Но худшими врагами даже профессионалов своего дела в первую очередь называют невнимательность и спешку. Стоит взять чуть больше ингредиентов, выставить не ту температуру, что-то заменить и вместо задуманного блюда получится совсем не то, что мы ожидали.

Подобную оплошность может допустить каждый. Тем не менее впадать в панику не стоит. Выбросить не оправдавшее ваших ожиданий блюдо в ведро вы всегда успеете. Вместо этого попробуйте лучше спасти его. Эти 5 простых подсказок помогут исправить вкус испорченного блюда.

— Слишком много соли —

Вкусовой букет блюда складывается из баланса пяти основных вкусов. Сладкий, соленый, кислый, горький и умами должны дополнять друг друга. Если один из них задумывается в качестве доминирующего, как, например, в острых блюдах, важно соблюдать меру, иначе можно испортить вкус конечного продукта. Когда блюдо уже испорчено излишним количеством соли, нужно попытаться сбалансировать вкус. Сделать это можно путем изменения объема. В блюдо вроде салата нужно добавить ингредиенты, не содержащие соль, за счет чего общий вкус станет менее соленым. Значительно проще будет исправить пересоленный суп: достаточно добавить в него несоленый бульон, воды, кокосовое молоко или сливки. Для спасения пересоленного блюда также подходит сахар и кислоты. Свежевыжатый сок лимона или ложка сахара могут приглушить соль. Также в качестве источника кислоты можно использовать различные виды уксуса, а сахар заменить на мед.

— Слишком много перца —

Лучшим нейтрализатором острого вкуса считается молоко. В перцах содержится капсаицин — именно этот алкалоид обеспечивает острый и жгучий вкус. Входящий в состав молока казеин помогает снивелировать его действие. Таким образом, добавив молоко или несколько ложек йогурта и сметаны, вы всегда сможете подкорректировать и снизить уровень жгучести. Еще один ингредиент способный усмирить острый перец — ореховое масло. Перед тем как добавлять его, убедитесь, что оно сочетается с другими ингредиентами блюда. Избавиться от жжения языка помогает также спелое авокадо.

— Консистенция теста —

Не всегда в рецептах указывается, какую именно муку использовал повар. Между тем этот нюанс является ключевым для выпечки изделий из теста. При замешивании разная мука ведет себя по-разному. Для одного типа приведенные пропорции могут быть вполне оптимальными для достижения нужной консистенции теста. С другой все может выйти совершенно наоборот, и тесто получится слишком крутым или жидким. Но на стадии замешивания их еще можно исправить. В жидкое достаточно добавить муки. С крутым будет немного посложнее: его корректируют небольшим количеством холодной воды. Ее добавляют постепенно, оценивая консистенцию теста. Если после всех проведенных манипуляций тесто будет слишком теплым, на некоторое время его отправляют в холодильник, чтобы потом его легче было раскатать.

— Салатная заправка —

Как бы удачно не были подобраны компоненты салата, если в заправке не соблюден баланс вкусов, доминирующий ингредиент перебьет основной вкус блюда. Потому заправку нужно всегда пробовать сначала отдельно от блюда, и в случае необходимости корректировать вкус.

Излишне сладкий дрессинг можно исправить, усилив пикантную или соленую нотку. Универсальным вариантом в этом случае будет соль. Добиться более благородного вкуса можно, если использовать вместо нее анчоусы, каперсы, соевый соус или мисо. Просто убедитесь, что этот дополнительный компонент сочетается с другими ингредиентами блюда.

Пересоленному дрессингу, в противовес, поможет сладкая добавка. Сахар оставьте на крайний случай. Гораздо интереснее вкус будет проявляться при добавлении меда, кленового сиропа или патоки.

Слишком кислый вкус может сгладить что-то с кремовой текстурой. Тахини и арахисовое масло хорошо работают в сочетании с соевым соусом и мисо, авокадо — травяными смесями, хлебная закваска отлично гармонирует с маслом и уксусом.

— Свернувшийся соус —

Существует множество причин, из-за которых соус может свернуться. Такая жидкая приправа хоть и будет все еще съедобной, но аппетитной — вряд ли. К счастью, для возвращения текстуры у кулинаров на такой случай есть парочка приемов. Неправильное соотношение жидкости и жира — одна из основных причин сворачивания соуса. Такой соус все еще можно исправить, восстановив баланс путем увеличения объема того или иногда компонента. Если процесс только начал происходить, кастрюлю с соусом следует снять с огня и поместить в ледяную баню с добавлением нескольких кубиков льда. Комочки в соусе можно удалить с помощью сита, через которое следует процедить соус. Когда комков слишком много, перед процеживанием соус дополнительно взбивают блендером.