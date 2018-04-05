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Химия и кости: из чего состоит наша колбаса
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Химия и кости: из чего состоит наша колбаса 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Проверка «Росконтролем» колбасы из обычных магазинов показала очень неприятные результаты: вся продукция оказалась недостаточно качественной.
Лабораторные исследования прошли образцы наиболее популярных марок — «Малаховский», «Велком», «Дымов», «Ближние горки», «Ремит», «Черкизово», «Мясницкий ряд», «Останкино», «Рублёвский» и «Клинский». Все колбасы, судя по документам, сделаны в полном соотвествии с ГОСТом. По факту, ни одна из них не соответствует нормативам по целому ряду показателей.
Во многих колбасах («Останкино», «Каждый день») добавок столько, что специалисты «Росконтроля» занесли их в черный список. Крахмал, фосфаты, остатки костей — вряд ли вы хотите увидеть это на своем столе.
Кроме того, большинство производителей добавляют в колбасы влагоудерживающий препарат каррагинан. Это делается для того, чтобы продукт удерживал влагу, которой бизнесмены заменяют белок и жир.
В составе «Малаховской» колбасы и вовсе обнаружены смолотые в пыль куриные кости. Ничего подобного производитель на упаковке не указывает.
Что делать? Лучше всего будет и вовсе отказаться от колбасных изделий, даже если они сделаны по ГОСТу. Не травите организм лишний раз, тем более, что ВОЗ вообще признал копчености и колбасы важным фактором развития онкологических заболеваний.
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