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Бананы победили энергетики в борьбе за лучший продукт для спортсменов
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Бананы победили энергетики в борьбе за лучший продукт для спортсменов 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Ученые решили выяснить, какой продукт наиболее эффективно помогает восстанавливаться после физических нагрузок. В соревновании спортивных напитков и бананов убедительно выиграли фрукты. Бананы могут с полным основанием заменить спортивные напитки для людей, практикующих регулярные физические нагрузки. Им требуются углеводы для получения энергетической подпитки перед тренировками, а также после них для того чтобы ускорить восстановление. Исследователи из США решили выяснить, кто победит в споре энергетических напитков и бананов. Оказалось, что эти популярные во многих странах фрукты обеспечивает вполне сопоставимый или даже более высокий противовоспалительный эффект, а также многие другие преимущества для спортсменов, которые не могут дать спортивные напитки. Впрочем, у бананов есть и один существенный минус — они способствуют вздутию. На протяжении десятков лет спортсмены и их консультанты полагали, что употребление в пищу или выпивание углеводов способствует более продолжительным и интенсивным нагрузкам, а также более быстрому восстановлению. Эти предположения подтверждались и научными исследованиями. Углеводы питают мышцы, помогая восстановиться после сильного физиологического стресса тренировок и снижая уровень последующих воспалений. Наиболее перевариваемой и мобильной частью углеводов является сахар в виде глюкозы, фруктозы или сахарозы. Для атлетов сахар важен, и именно поэтому его обильно добавляют во все энергетические напитки. Однако эти напитки не состоят из натуральных субстанций, они производятся искусственно, в них используются разного рода подсластители и химикаты, которых некоторым людям следует избегать. Именно поэтому ученые и решили выяснить, не являются ли бананы более здоровой и ценной альтернативой энергетических напитков при регулярных физических нагрузках. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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