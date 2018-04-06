Магазины научились хранить яблоки по году, а бананы по 70 дней

Ученые продолжают успешные эксперименты по продлению срока хранения фруктов. Уже сегодня человек может употреблять годовалое яблоко, а также виноград, собранный 6 месяцев назад. На полках в супермаркетах нас встречают красивые развалы фруктов и овощей с жёлтыми бананами, красными яблоками, зелёным виноградом, апельсинами, авокадо и ананасами. Вне зависимости от времени года магазины предоставляют большое изобилие фруктов и овощей. Однако наша любимая клубника с грядки или вишня прямо с дерева никак не сравнится с тем, что нам предлагается в магазинах. С каждым годом ученые придумывают всё новые способы продления срока хранения фруктов. На прошлой неделе стало известно о том, что британская компания придумала способ замедления созревания бананов, благодаря которому их можно хранить целых 70 дней. Другими словами, они спокойно проделывают путь через океаны и поставляются в магазины без всяких признаков зрелости — совершенно зелеными. Другие фрукты могут подвергаться тем же самым технологиям, и супермаркеты активно их применяют. К примеру, магазинный срок хранения клубники составляет до двух недель. Вообще-то клубника быстро портится, если находится в тёплом помещении, однако на складах ее замораживают при температуре +1С сразу после сбора с грядки. Супермаркеты добились продление срока хранения ананасов до 4 недель, чему помогает температура от 7С до 12С градусов. Именно поэтому ананасы транспортируют в рефрижераторах. Виноград теперь можно хранить от двух до шести месяцев, что также немало радует владельцев сетей супермаркетов. Опять-таки, для этого их требуется держать в помещении при температуре не выше 0С и относительно высокой влажности. Кроме того, для столь долгого хранения винограда активно используют диоксид серы. Наконец, чрезвычайно любимые в России яблоки теперь можно купить и годовалого возраста. После сбора с деревьев их помещают в охлажденные склады, в атмосфере которых целая комбинация из разных газов. Это придумано для того, чтобы остановить выделение газа этилена. Кроме того яблоки обрабатывают синтетическими продуктами с активным ингредиентом 1-метилциклопропен. Это также снижает выработку этилена, что просто погружает фрукт в спячку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)