Роспотребнадзор проверит качество «горящего шоколада» 

Роспотребнадзор проверит появившуюся в соцсетях информацию о небезопасном горящем шоколаде, призывает не доверять случайным источникам и обращаться в управления ведомства в случае сомнений в качестве продукта. В ведомстве рассказали, что горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта. Ранее помимо видеороликов, критикующих процесс горения шоколада, в сети появились также видео, в которых горят какао-бобы. По словам авторов роликов, это может быть обусловлено химическими и физическими свойствами продукта.