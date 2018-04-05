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Роспотребнадзор проверит качество «горящего шоколада»
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Роспотребнадзор проверит качество «горящего шоколада» 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Роспотребнадзор проверит появившуюся в соцсетях информацию о небезопасном горящем шоколаде, призывает не доверять случайным источникам и обращаться в управления ведомства в случае сомнений в качестве продукта. В ведомстве рассказали, что горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта. Ранее помимо видеороликов, критикующих процесс горения шоколада, в сети появились также видео, в которых горят какао-бобы. По словам авторов роликов, это может быть обусловлено химическими и физическими свойствами продукта.
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