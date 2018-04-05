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Роспотребнадзор проверит сообщения о горящем шоколаде в ряде регионов
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Роспотребнадзор проверит сообщения о горящем шоколаде в ряде регионов
Авторадио
1 час назад
Фото:
РИА "ФедералПресс"
Женский форум
Инспекции связаны с видеороликами, которые появились в соцсетях. Авторы публикаций поджигают шоколад, и он начинает гореть. При этом пользователи уверены, что безопасный продукт должен плавиться.
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