Роспотребнадзор проверит сообщения о горящем шоколаде в ряде регионов

Инспекции связаны с видеороликами, которые появились в соцсетях. Авторы публикаций поджигают шоколад, и он начинает гореть. При этом пользователи уверены, что безопасный продукт должен плавиться.