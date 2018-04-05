То, чего вы прежде не знали о супе

Мало кто знает, что 5 апреля принято считать Международным днем супа! Казалось бы, такое повседневное блюдо — ему не стоит уделять особого внимания.

Однако, помимо того, что суп — одно из самых полезных для человеческого организма блюд, существует еще множество других интересных фактов. Кто бы мог подумать, что суп скрывает такое количество секретов?

1. Супу по праву можно причислить пенсионный возраст — самый древний его рецепт хранится в кулинарной книге Апикура, которая была написана еще в IV веке. Рецепт совсем несложный, как и набор ингредиентов: пшеница, оливковое масло, мясо, перец, лавровый лист, тмин и вино.

9. Супы могут быть приготовлены абсолютно из любых ингредиентов. Их основой становятся молоко, вино, пиво, квас или даже овощной сок. Существуют даже супы для сладкоежек, основной ингредиент которых — шоколад. Кстати, в Африке очень популярен суп из кофе, бананов и грязи с подножья Килиманджаро.

10. В России в среднем за год съедается около 30 миллиардов порций супа. Причем наибольшей популярностью пользуются борщ, щи и куриный бульон с лапшой. Кстати, наша страна занимает второе место в мире по поеданию этого блюда, обогнать нас удалось лишь китайцам.

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