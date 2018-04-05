Как хранить грудное молоко?

Прежде всего, разберёмся, что значит «правильно» применительно к хранению грудного молока? Это значит, что молоко не просто не должно испортиться, но и максимально сохранить полезные свойства и, в идеале, первоначальный вкус и запах. Срок хранения сцеженного молока зависит от условий его хранения. Кратковременное хранение грудного молока Без замораживания. Это ситуации, когда мама должна отлучиться, и в её отсутствие малыша кормит кто-то другой. Или кормящая мама вышла на службу, но хочет сохранить грудное вскармливание, поэтому она сцеживает молоко на работе и затем приносит его домой. Как хранить грудное молоко после сцеживания Часто бывает, что кормящей маме необходимо отлучиться от малыша на несколько часов. А чтобы ребенок не оставался голодным — создается небольшой запас грудного молока. И тут актуальным становится вопрос: как хранить грудное молоко после сцеживания, если его не нужно замораживать? Идеальный вариант — сцедить молоко непосредственного в бутылочку, откуда малыша и покормят. Сделать это можно вручную или при помощи молокоотсоса. Как хранить сцеженное грудное молоко в бутылочке? Плотно закрыть ее крышкой и поставить в холодильник. При этом на полке рядом с материнским молоком запрещается соседство с продуктами, которые являются потенциальными источниками опасности: мясом, лекарствами, сырыми овощами и фруктами. Это должна быть полка с молочными продуктами.

Способ

Как и сколько хранить

При комнатной температуре

По сравнению с коровьим молоком, грудное содержит намного больше бактериостатических веществ, т.е. таких, которые тормозят рост вредных микроорганизмов. Поэтому сцеженное молоко можно хранить даже при комнатной температуре, но не более 6 часов. Лучше поставить ёмкость с молоком в самое прохладное место из доступных. Дело в том, что при хранении грудного молока при комнатной температуре, даже если оно не испортилось, частично разрушаются некоторые ценные его компоненты. Из этих же соображений не оставляйте сцеженное молоко там, где на него будут попадать прямые солнечные лучи. Можно накрыть ёмкость с молоком влажным полотенцем.

В специальной сумке-холодильнике

Время хранения сцеженного грудного молока в сумке-холодильнике зависит от модели сумки (должно быть указано в инструкции) и её загрузки: чем больше объём молока при равном количестве охлаждающих средств, тем меньше срок хранения. Если это термоизолирующая сумка с упаковками льда или охлаждающими пакетами, то молоко может храниться в ней 10-12 часов. Только старайтесь как можно реже открывать сумку, чтобы сберечь холод. Если после этого времени молоко не было использовано для кормления малыша, не оставляйте его в холодильнике для дальнейшего хранения.

В холодильнике

В холодильнике сцеженное молоко нужно ставить к дальней стенке, где температура более постоянная. Если холодильник однокамерный, то самое холодное место в нём — наверху, поближе к морозилке. В двухкамерном холодильнике разница по температуре между полками не велика. В любом случае не храните грудное молоко на полке в дверце! Срок хранения сцеженного молока в холодильнике — 1 сутки.

При хранении грудного молока при комнатной температуре или в холодильнике оно расслаивается, жиры всплывают наверх. Поэтому перед кормлением малыша обязательно встряхните ёмкость с молоком! Длительное хранение грудного молока Если вы хотите сохранить сцеженное молоко на более долгий срок, создать «банк грудного молока», то его нужно заморозить. В морозильном отделении однокамерного холодильника молоко можно хранить до 2 недель. В морозилке двухкамерного или отдельно стоящей морозильной камере — 3-6 месяцев. Как и в случае с кратковременным хранением в холодильнике, грудное молоко лучше хранить в глубине морозильного отделения, где колебания температуры минимальны. Чем быстрее после сцеживания молоко будет заморожено, тем лучше сохранятся его полезные свойства. «Детстрана» советует:

Не убирайте сцеженное молоко сразу в морозильную камеру, сначала поставьте его на 1-2 часа в холодильник. Тогда само замораживание пройдёт быстрее. Замораживайте молоко порциями на одно кормление, не больше. Это и процесс заморозки ускорит, и в будущем не придётся выбрасывать лишнее молоко. Ведь после разморозки грудного молока оно не может храниться долго. Можно собирать порцию молока для заморозки в течение дня, храня сцеженное молоко в холодильнике и постепенно добавляя новые порции. С момента, когда была сцежена первая порция, до отправления сцеженного молока в морозилку, должно пройти не больше 24 часов! Если кормящая мама сцеживает за один день очень мало молока, можно использовать метод послойного замораживания, когда к уже замороженному молоку добавляется новая порция. При этом важно, чтобы объём добавляемого молока был меньше уже замороженного, и оно было предварительно остужено в холодильнике.

Не замораживайте сцеженное молоко, если оно хранилось при комнатной температуре и/или больше суток простояло в холодильнике! О чём стоит помнить, замораживая молоко на долгий срок

Замороженное молоко остаётся очень ценным продуктом для кормления малыша. Исследования российских и зарубежных учёных показали, что за 3 месяца хранения в морозильной камере липазная активность сцеженного молока (способность расщеплять жиры) и его бактериостатические свойства сохраняются примерно наполовину, а содержание калия, кальция, магния, фосфора, лизоцима в молоке практически не меняется, полностью сохраняется витамин А, хорошо сохраняются олигосахариды, важные для пищеварения малыша. При очень длительном — больше 3 месяцев — хранении замороженного молока даже в правильных условиях может меняться его вкус, запах и цвет. Это не значит, что молоко испортилось, но есть вероятность, что малыш откажется его пить. Не стоит замораживать на несколько месяцев молоко, сцеженное в первый месяц после родов. Дело в том, что состав молока кормящей мамы меняется в соответствии с возрастными потребностями её ребёнка в питательных веществах. И малыш, скажем, 3 месяцев от роду, не получит всего необходимого с молоком, которое идеально подходило младенцу первого месяца жизни. Не заполняйте ёмкость, в которой грудное молоко отправится на заморозку, до конца оставьте свободное место. При замораживании молоко расширяется, и тара, наполненная до краёв, может треснуть.

В чём хранить сцеженное молоко Если кормящая мама планирует использовать молоко в тот же день, то лучше всего сцеживать его прямо в ёмкость, из которой она или кто-то другой будет кормить малыша. Чем меньше переливаний из одной посуды в другую, тем меньше риск микробного загрязнения. Если сцеженное молоко пойдёт в заморозку, то здесь возможны варианты. Сразу исключаем стекло. Помимо того, что оно тяжёлое, занимает много места в холодильнике, бьётся, у него есть очень важный недостаток: некоторые полезные компоненты грудного молока адсорбируются на стекле, и ваш малыш их уже не получит. Для длительного хранения замороженного грудного молока подойдут пластиковые бутылочки для кормления (естественно, без сосок и закрытые), специальные пакеты или контейнеры. Сколько можно хранить грудное молоко Многие молодые мамы, создавая «банк» сцеженного молока, интересуются:

каков срок хранения грудного молока? Есть настоятельная рекомендация педиатров, что делать это можно на период не более трех месяцев. Нет, молоко не испортится, просто его вкус и пищевая ценность изменятся; сколько можно хранить грудное молоко в холодильнике? Чтобы сохранить ценное материнское молочко, необходимо знать особенности этого процесса и изменения, которые происходят с самой первой едой малыша. В таблице вы найдете полезные рекомендации на тему, как это сделать; сколько можно хранить грудное молоко? И на этот актуальный вопрос, особенно для работающих мам, вы найдете ответы в нашей подробной таблице.

Условия хранения

Срок

Внешний вид молока после хранения

При комнатной температуре

Не более 6 часов

Молоко расслаивается. Перед кормлением встряхнуть

В сумке-холодильнике

До 10-12 часов в зависимости от конкретной модели сумки

Молоко расслаивается. Перед кормлением встряхнуть

В основном отделении холодильника

До 24 часов

Молоко расслаивается. Перед кормлением встряхнуть

Во встроенном морозильном отделении

До 2 недель

Если замораживание было быстрым, молоко остаётся однородным

В морозильной камере с отдельной дверью

3-6 месяцев

Если замораживание было быстрым, молоко остаётся однородным. Молоко может изменить цвет, вкус и запах.