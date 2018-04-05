Расписные яйца страуса и куличи с еловой щепой ждут гостей фестиваля «Пасхальный дар»

Из напитков желающие могут попробовать ягодные морсы, безалкогольную медовуху и медово-лимонную сыту.

Более 30 видов куличей и кексов, а также расписные яйца цесарки и страуса подготовили для гостей фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет в столице с 7 по 15 апреля.

— В числе угощений сибирский пасхальный кулич с кедровым орехом и еловой щепой, куличи с сухофруктами и грецким орехом, кексы с инжиром или кумкватом (цитрусовые), — сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Из напитков гостям предложат ягодные морсы, монастырский безалкогольный сбитень и квас.

Помимо традиционных, желающие смогут попробовать напитки, приготовленные по старинным рецептам: безалкогольную медовуху, медово-лимонную сыту и монастырский взвар.

Также посетителей фестивальных площадок ждут расписные куриные, перепелиные, цесарские и страусиные яйца, ванильная пасха с апельсиновым мармеладом и с засахаренной сиренью и медовые пряники.

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