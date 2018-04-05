Расписные яйца страуса и куличи с еловой щепой ждут гостей фестиваля «Пасхальный дар» 

Из напитков желающие могут попробовать ягодные морсы, безалкогольную медовуху и медово-лимонную сыту.
Более 30 видов куличей и кексов, а также расписные яйца цесарки и страуса подготовили для гостей фестиваля «Пасхальный дар», который пройдет в столице с 7 по 15 апреля.
— В числе угощений сибирский пасхальный кулич с кедровым орехом и еловой щепой, куличи с сухофруктами и грецким орехом, кексы с инжиром или кумкватом (цитрусовые), — сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Из напитков гостям предложат ягодные морсы, монастырский безалкогольный сбитень и квас.
Помимо традиционных, желающие смогут попробовать напитки, приготовленные по старинным рецептам: безалкогольную медовуху, медово-лимонную сыту и монастырский взвар.
Также посетителей фестивальных площадок ждут расписные куриные, перепелиные, цесарские и страусиные яйца, ванильная пасха с апельсиновым мармеладом и с засахаренной сиренью и медовые пряники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Светлый праздник добрых дел Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в центре Москвы
Квесты, концерты, мастер-классы: программа пасхальных мероприятий в Москве
Волшебный сад, загадка Андрея Рублева и сказки Пушкина: 28 экскурсий пройдут на фестивале «Пасхальный дар»